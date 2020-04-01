Ak Parti Kadıköy Adayı Özgül Özkan Yavuz dernek başkanlarıyla buluştu

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, seçim çalışmaları kapsamında Dünya Basın Mensupları Derneği’nin Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirdiği etkinliğe katıldı. Etkinlikte 147 farkı dernekten 207 temsilciyle bir araya gelen Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy için planladığı projelerini ve hedeflerini anlattı, dernek başkanları ve temsilcilerinin sorularını cevapladı.

“Sivil toplumun gelişmesi kilit rol oynayacak”

Kadıköy’deki mevcut yönetimin kapılarını kapadığını ve yalnızlaştığını söyleyen Özgül Özkan Yavuz, “Kadıköy’ün yaşam kalitesini artırmak için her konuda odalar ve bakanlıklar başta olmak üzere tüm kurumlarla iş birliği içinde olacağız” dedi. İş birliğinin gücüne inandıklarını ve güçlü bir sivil toplum için STK destek merkezi kuracaklarını belirten Özgül Özkan Yavuz, “Kuracağımız merkezde STK’lara çalışma mekanları tahsis edilecek, konferans salonu, toplantı odası gibi ortak kullanım alanları olacak. Sivil toplumun gelişmesi, belediyemizin hizmetlerinin geliştirilmesi ve Kadıköy’ün sosyo-ekonomik gelişimi için kilit rol oynayacak” şeklinde konuştu.



