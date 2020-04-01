Kartal Belediyesi’nden robot yarışmasına katılan 2 türk takımına destek

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde düzenlenen First Robotics yarışmasına katılmaya hak kazanan iki lise takımı Kartal Belediyesi’nin desteği ile San Diego kentine ziyaret gerçekleştirdi.

En İyi Endüstriyel Tasarım Ödülünü kazandılar

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen ziyarete Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, “Göktürk” adlı takımları ile Şehit Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise “Eagle” adlı takımlarıyla katıldı. Toplam 29 öğrenci ve öğretmenden oluşan heyete Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt’un yanı sıra; Kartal Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Murat Özgür Polat, Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Çoban, Park ve Bahçeler Müdürü Ali Çelik ve Kartansaş Genel Müdürü Düzgün Çapar eşlik etti. Toplam 35 takımın katıldığı yarışmada Eagles takımı “En İyi Endüstriyel Tasarım Ödülünü” kazandı. Heyet Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu’nu da ziyarette bulundu.

Farklı ülkelerden toplam 39 takım katıldı.

Op. Dr. Altınok Öz’ün öncülüğündeki Kartal Belediyesi’nin başarılı öğrencilere yaptığı katkılardan biri daha önceki hafta gerçekleşti. Bu yıl Amerika’da düzenlenen ‘First Robotics’ yarışmasına katılma hakkı kazanan iki Kartal takımı, Kartal Belediyesi’nin desteği ile ABD’ye gitti. “Göktürkler” adıyla yarışmaya katılan Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi ve “Eagles” adlı takımları ile yola çıkan Şehit Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, önceki hafta Amerika’nın San Diego şehrinde düzenlenen Robot yarışmasına katıldı. Delmar fuar alanında düzenlenen “First Robotics” yarışmasına farklı ülkelerden toplam 39 takım katıldı.

Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosluğu ağırladı

Yarışmada juri tarafından verilen engel aşma, basamak geçme gibi pek çok farklı görevlere göre puan alan takımlar arasından Eagle Takımı “En iyi Endüstriyel Tasarım” ödülünü aldı. San Diego Üniversitesi’ni de ziyaret eden takımlara Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt ve birim müdürleri de eşlik etti. Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz da resmi konutunda heyeti kabul ederek desteklerini ifade etti. Görüşmenin ardından Başkan Yardımcısı Av. Hüsnü Yeşilyurt, Başkonsolos Can Oğuz’a Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz adına Kartal’ın tarihini anlatan kitap ve hediye takdiminde bulundu.

Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan FRC First Robotics yarışmasına katılmak için robotlarını iki ay gibi kısa bir sürede hazırlayan takımların ziyareti 3 gün sürdü.

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