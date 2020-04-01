“Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi” İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek

“Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi” 2 Nisan’da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu’nda Gerçekleştirilecek. Zirvede hekimler, bilişimciler, yatırımcılar ve bu alanda faaliyet gösteren yatırımcılar bir araya gelecek.

Günümüzdeki gelinen teknolojik gelişmelerle birlikte son zamanların önemli gündem konulardan olan yapay zeka konusu derinlemesine masaya yatırılacak. Zirvede, Yapay zeka tanı koyabilecek mi? Ona güvenmeli miyiz? Sağlığın hangi alanında yararlı olabilir, Bu dönüşümün maliyeti nedir? İnsanlığa bir katkısı olacak mı? Cerrahi işlemleri otomatikleştirmek mümkün mü? Yapay zeka ne gibi projelerde kullanılabilir? gibi sorular tartışılacak ve yanıtları aranacak

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, zirveye katılım için aranan koşul ön başvuru yapmak.