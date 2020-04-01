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Ahmet Şimşek Koleji
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“Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi” İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek


“Sağlıkta Yapay Zeka Zirvesi” 2 Nisan’da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Birsel Konferans Salonu’nda Gerçekleştirilecek. Zirvede hekimler, bilişimciler, yatırımcılar ve bu alanda faaliyet gösteren yatırımcılar bir araya gelecek.

Günümüzdeki gelinen teknolojik gelişmelerle birlikte son zamanların önemli gündem konulardan olan yapay zeka konusu derinlemesine masaya yatırılacak. Zirvede, Yapay zeka tanı koyabilecek mi? Ona güvenmeli miyiz? Sağlığın hangi alanında yararlı olabilir, Bu dönüşümün maliyeti nedir? İnsanlığa bir katkısı olacak mı? Cerrahi işlemleri otomatikleştirmek mümkün mü? Yapay zeka ne gibi projelerde kullanılabilir? gibi sorular tartışılacak ve yanıtları aranacak

Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte, zirveye katılım için aranan koşul ön başvuru yapmak.

📆 16 Mart 2019 Cumartesi 13:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
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13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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