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Ahmet Şimşek Koleji
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“Kadın Efeler” Sergisi Kadıköy Sineması Sanat Galerisinde görücüye çıkıyor


18 Mart  Pazartesi 18:00’de 14. Uluslararası Marmaris Kadın Sanat Festivali kapsamında, Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisinde, Mustafa Ali Kasap’ın “Zaferden Zafere Kadın Efeler” ismini verdiği resim sergisi görücüye çıkıyor. Ana sloganı “Sanat Engel Tanımaz” olarak belirlenen beş ödüllü 14.Uluslararası Marmaris Kadın Sanat Festivali’nin Marmaris’in dışında gerçekleştirdiği İstanbul etkinlikleri, Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisinde gerçekleşecek. 18 Mart Çanakkale Zaferi günü açılacak bu anlamlı sergide sanatçının “Kadın Efeler” tabloları sergilenecek.

Kadın efelerin ressamı : Mehmet Ali Kasap

Ressam ve Tarihçi sıfatıyla yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında sergiler açan ve “Efelerin Ressamı”  olarak tanınan Ressam Mustafa Ali Kasap; Efe kadının kıyafetinde aşkını, sevgisini, bağlılığını, sevdasını işlediği renk renk motiflerle anlatıyor. Türk kadınının yaşam sevincini, özgürlüğünü, haykırışını ve haksızlığa başkaldırısını, fırçasıyla, renklerle, boyalarla gösteriyor. Mustafa Ali Kasap kullandığı renkleri; “Türkün rengi olan Turkuaz ise efe kadınlarımızın kullandığı en başlı renklerdendir. Renklerin, insan ve hayvan psikolojisinde çok büyük etkileri vardır. Bu renkler de her alanda hayatımızın vazgeçilmezleridir” diye açıklıyor. 

14.  Uluslararası  kadın sanat festivali programı 

18 Mart 18:00’de açılacak Mustafa Ali Kasap “Zaferden Zafere Kadın Efeler” Resim Sergisinden sonra 14. Uluslararası Marmaris Kadın Sanat Festivali 27 Mart’a kadar Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisinde devam edecek. 21 Mart  Perşembe 16:00 – 21:00  saatleri arasında Dünya Şiir Günü Kadın Şairler Manifestosu okunacak. 27 Mart’ta sona erecek 14.Uluslararası Marmaris Kadın Sanat Festivalinden sonra da Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisinde sergi, kitap tanıtımı, imza günü ve söyleşiler devam edecek.

Kadın sanat festivaline kucak açtı : Kadıköy Sineması

Kadıköy Sineması’nın işletmesini üstlenen Mülk sahibi  Funda Kocadağ Salciccia sinemaya yeniden canlılık ve hareketlilik kazandırmak için Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisini faaliyete geçirdi. Kadıköy sinemasının 1968-1988 yılları arasında işletmeciliğini yapan Funda Kocadağ’ın babasından sonra sinema kiraya verilmiş, 30 yıl aradan sonra yeniden sinemanın işletmeciliği aileye dönmüştü. Aile özel bir projeyle Kadıköy’ün en eski sinemalarından biri olan Kadıköy Sinemasını orijinal haline kavuşturdu. Kadıköy’ün en eski sinemalarından biri olan Kadıköy Sineması’nın fuaye alanının kültür insanlarının buluşma noktası haline gelmesine destek veren sinema sahibi Funda Kocadağ Salciccia ve ailesinin katkılarıyla Kadıköy Sineması Kültür ve Sanat Galerisinde sergi, kitap tanıtımı, imza günü ve söyleşiler devam edecek. Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi sergileri ve programlı etkinlikleri ile aralıksız devam edecek, sanatseverlerin buluşma noktası olacak.

Her konuda  bilgi için iletişim bilgileri mevcut

Kadıköy Sineması Fuaye Sanat Galerisi sergi, kitap tanıtımı, imza günü ve söyleşi talepleri için Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneği 0532 314 88 38’nolu telefondan bilgi alabilirsiniz. Selma Sonat Ankara’nın başkanlığındaki Kalimerhaba Uluslararası Dostluk İşbirliği ve Tanıtma Derneği’nin etkinliklerini Etkinlik Koordinatörü olarak Umur Özlüer yönetiyor.

📆 16 Mart 2019 Cumartesi 12:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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