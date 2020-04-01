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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Toplum » Beyoğlu’nda uyuşturucu baskını
Beyoğlu’nda uyuşturucu baskını


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Beyoğlu’nda önceden belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyona çok sayıda ekip destek verdi. Ekiplerce belirlenen adreslere koç başı yardımıyla girilerek aramalar yapıldı. Adreslere yapılan aramalara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin gizli bölmelerde saklandığı görüldü. Beyoğlu genelinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin de olduğu öğrenildi.  

📆 15 Mart 2019 Cuma 17:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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