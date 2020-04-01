Kartal’da Kickboks fırtınası esti

Türkiye’de bu zamana kadar yapılan en büyük Kick Boks organizasyonların biri olan MMB/2019 Dünya Karma Kickboks Şampiyonasında sporcular kıyasıya mücadele ederken izleyenlerde heyecan dolu anlar yaşadı.

Kick Boks ve dövüş camiasını bir araya getiren turnuvada Marmara Malzemecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili aynı zamanda başarılı bir Kickboks sporcusu olan Bülent Yondemir, bu organizasyonda hem organizatör hemde sponsor hemde ringde ağır siklette müsabaka yapıp rakibini de yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

MMB organizasyon, Eksan Mekanizma A.Ş. ve Marfom Sünger A.Ş ‘nin sponsorluğun da 13 Mart Çarşamba Günü Kartal Titanic Business Otel’de gerçekleştirildi.

TV 8,5 den naklen yayınlanan turnuvada 11 farklı ülkeden sporcular mücadele ettiler. Turnuvada Mehmet Yalçın – Husein Nasiri, Fatih Aydın – Ediz Purdabaidi, Enis Yunusoğlu-Ciracivnica Madalin, Bülent Yandemir – Javad Ebrahim Nejad, İsmail Uzuner – Farshid Faraji, Selçuk Özgültekin – Fazi Afsfar, Vedat Hödük – Samos Soward, Tuzğut Dağdağan – Mortezar Mezani, Mehmet Yaşar – Shmar Memmedzani karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele ile geçen roundlar sonrasında kazananlara kupaları verildi.













Geceye Boks camiasından çok sayıda izleyicinin yanı sıra eski Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de katılarak Bülent Yondemir’in plaketini takdim etti.

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