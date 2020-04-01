AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz Kadın Dostu Kent Taahhütnamesini imzaladı

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Başkanı Nuray Karaoğlu ile bir araya geldi. KADER’in hazırlamış olduğu “Kadın Dostu Kent Taahütnamesini” imzalayan Özgül Özkan Yavuz, “Hayatın her alanında, özellikle de karar alma mekanizmalarında, kadınların yer alması oldukça önemli. Biliyor ve inanıyorum ki, el ele vererek ilçemizi Kadın Dostu bir kent haline getireceğiz” dedi.

“Kadıköy’ü Birleşmiş Milletler’in kadın dostu kent statüsüne getireceğim”

Seçim çalışmalarına başladığı gün Kadıköy’ü Birleşmiş Milletler’in Kadın Dostu Kent statüsüne getireceğini açıkladığını da hatırlatan Özgül Özkan Yavuz, “Kadın Dostu Kentler, kentin sunduğu ekonomik, sosyal, siyasi tüm imkân ve fırsatlardan kentte yaşayan herkesin eşit bir biçim yararlanması amacını taşıyor. Ben de bu projeyi Kadıköy’de uygulamak istiyorum. Zira nüfusumuzun büyük bir kısmını da kadınlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Kadınların sorunlarına her alanda çözüm bulacak

BM’nin kadın dostu kent projesi kapsamında, kadınların bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir kreş ya da gündüz bakımevleri gibi hizmetlere öncelik verileceğini söyleyen Özgül Özkan Yavuz, “Kadınların, rahatça seyahat edebilmeleri için seyahat özgürlüğünü arttırıcı çalışmalar yapacağım. İyi aydınlatılmış sokaklar ve uzak noktalara hizmet veren belediye otobüsleri özellikle biz kadınlar için çok önemli. Kadınların bebek arabalarıyla rahatça dolaşabilecekleri alanların arttırılması yine yapacağımız çalışmalar arasında bulunuyor. Ayrıca, kadınların yaşadıkları zor durumlar karşısında sığınabilecekleri mekanlar ve acil destek hatları oluşturarak kadınların güvenli bir şekilde yaşamalarına katkı sunmayı hedefliyorum. Bir kentte kadının ihtiyaçlarına göre planlama yaptığınızda çocuğun, ailenin ve yaşlının ihtiyaçlarını da gidermiş oluyorsunuz” dedi.