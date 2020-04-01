MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Manşet, Politika » AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz Kadın Dostu Kent Taahhütnamesini imzaladı
AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz Kadın Dostu Kent Taahhütnamesini imzaladı


AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Başkanı Nuray Karaoğlu ile bir araya geldi. KADER’in hazırlamış olduğu “Kadın Dostu Kent Taahütnamesini” imzalayan Özgül Özkan Yavuz, “Hayatın her alanında, özellikle de karar alma mekanizmalarında, kadınların yer alması oldukça önemli. Biliyor ve inanıyorum ki, el ele vererek ilçemizi Kadın Dostu bir kent haline getireceğiz” dedi.

“Kadıköy’ü Birleşmiş Milletler’in kadın dostu kent statüsüne getireceğim”

Seçim çalışmalarına başladığı gün Kadıköy’ü Birleşmiş Milletler’in Kadın Dostu Kent statüsüne getireceğini açıkladığını da hatırlatan Özgül Özkan Yavuz, “Kadın Dostu Kentler, kentin sunduğu ekonomik, sosyal, siyasi tüm imkân ve fırsatlardan kentte yaşayan herkesin eşit bir biçim yararlanması amacını taşıyor. Ben de bu projeyi Kadıköy’de uygulamak istiyorum. Zira nüfusumuzun büyük bir kısmını da kadınlar oluşturuyor” şeklinde konuştu.

Kadınların sorunlarına her alanda çözüm bulacak

BM’nin kadın dostu kent projesi kapsamında, kadınların bir araya gelebilecekleri mekanlar, her mahalleye bir kreş ya da gündüz bakımevleri gibi hizmetlere öncelik verileceğini söyleyen Özgül Özkan Yavuz,  “Kadınların, rahatça seyahat edebilmeleri için seyahat özgürlüğünü arttırıcı çalışmalar yapacağım. İyi aydınlatılmış sokaklar ve uzak noktalara hizmet veren belediye otobüsleri özellikle biz kadınlar için çok önemli. Kadınların bebek arabalarıyla rahatça dolaşabilecekleri alanların arttırılması yine yapacağımız çalışmalar arasında bulunuyor. Ayrıca, kadınların yaşadıkları zor durumlar karşısında sığınabilecekleri mekanlar ve acil destek hatları oluşturarak kadınların güvenli bir şekilde yaşamalarına katkı sunmayı hedefliyorum. Bir kentte kadının ihtiyaçlarına göre planlama yaptığınızda çocuğun, ailenin ve yaşlının ihtiyaçlarını da gidermiş oluyorsunuz” dedi.

📆 15 Mart 2019 Cuma 16:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR