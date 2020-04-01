Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Zelanda paylaşımı! ‘Bu saldırıyı kınıyorum’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Zelanda’da 2 camiye gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:”Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”