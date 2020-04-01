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Yaşlılık Lekesi Tedavisi ile En İyi Cilt Gençleştirme Yöntemi!


Yaşlılıkta sadece saç beyazlaması ve kırışıklıklar değil, aynı zamanda yüzde ve vücutta yaşlılık lekeleri ortaya çıkmaya başlar. Beyaz saç ve kırışıklıklarla başa çıkma yöntemleri hemen hemen herkes tarafından bilinmektedir. Ancak aynı durum ne yazık ki yaşlılık lekeleri için geçerli değildir.

 Yaşlılık Lekeleri Tedavisi

 Bir insan yaşlılık lekeleri bulduğunda ne yapmalı? Hande Ulusal cevap verdi: İlk adım bir doktora danışmaktır! İlk olarak, doktor cildi muayene edecek ve tanıyı onaylayacak veya reddedecektir. İkincisi, doktor size yüzdeki yaşlılık lekeleri, onlardan nasıl kurtulacağınız ve prosedüre nasıl hazırlanacağınızdan bahsedecektir. Cilt gençleştirme yöntemleri 2018 hakkında bilgi veren Hande Ulusal en popülerlerinden ve yöntemlerin dezavantajlarından bahsetti.

 Yaşlılık Lekelerine Karşı En Popüler Yöntemler

 Kriyoterapi

 Yaşlılık lekelerine sıvı azotun uygulanmasıdır. Bu uygulama sonucunda keratoma dokuları ölmekte ve lekeler yok olmaktadır.

 Yöntemin dezavantajı: Etki derinliğini kontrol etmek zordur. Bu nedenle, tekrarlanan bir prosedür gereklidir veya sağlıklı dokular etkilenebilir.

 Cerrahi yöntem

 Bu prosedür neşter yardımı ile anestezi altında yapılır.

 Dezavantaj: Eksizyon bölgesinde yüksek skar veya iz oluşma olasılığı.

 Elektrokoagülasyon

 Yaşlılık lekeleri, yüksek frekanslı elektrik akımına maruz bırakılarak giderilir.

 Dezavantaj: Yara izi oluşabilir.

 Radyo dalgaları

 Adından da anlaşılacağı gibi, keratomalar belirli bir frekanstaki radyo dalgaları kullanılarak kaldırılır.

 Dezavantaj: Radyo dalgaları büyük neoplazmaların giderilmesi için uygun değildir.

 Kimyasal Yöntem

 Bu yöntemde neoplazm dokularının ölmesi için keratomlar agresif maddelerle etkiye sokulmaktadır.

 Dezavantajları: leke tedavisi yaptıranlar Olası alerjik reaksiyon, nüks riski, yara izleri ve skar ile karşı karşıyadır. Ayrıca, tüm keratomalar işlenemez (boyuta bağlı olarak).

 Lazer

 Neoplazm dokularının lazer ile tabaka tabaka buharlaştırılması.

 Dezavantaj: Yoktur.

 Yaşlılık Lekelerine Karşı En İyi Yöntem Nedir?

 Günümüzde en modern yöntemlerden biri lazerdir. Yüzdeki yaşlılık lekelerinden nasıl kurtulacağına karar verirken birçok hasta giderek daha fazla lazer prosedürünü seçmektedir.

 İlk olarak, lazer izleri ve skar bırakmaz. İkincisi, prosedüre rahatsızlık eşlik etmez. Üçüncüsü, lazer ışını sağlıklı teni etkilemeden sadece leke dokusunu etkiler.

 Dördüncüsü, lazer tedavisinden sonra nüksetme riski yoktur. Üstelik diğer cilt gençleştirme fiyatları ile karşılaştırıldığında fiyat- etki açısından çok uygundur.

 Ek olarak lazer tedavisinden için eller, yüz veya vücudun diğer kısımlarındaki yaşlılık lekelerinden kurtulmadan önce uzun bir hazırlığa gerek yoktur. Prosedüre ciddi kısıtlamaların eşlik ettiği uzun bir iyileşme süresi de yoktur.

📆 15 Mart 2019 Cuma 12:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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