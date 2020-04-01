“SIDIKA” sergisi Kadıköy’deki Karikatür Evi’nde

Mizah öykü yazarı Atilla Atalay’ın kalemi, çizer Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat bulan “Sıdıka” karakteri, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde 16 Mart’ta başlayacak “Sıdıka” sergisinde sevenleriyle buluşuyor.

“Sıdıka” sergisinin açılışı Atilla Atalay ve Latif Demirci’nin de katılımıyla 16 Mart Cumartesi saat 16:00’da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde gerçekleşecek. Mizah öykü yazarı Atilla Atalay’ın kalemi, usta çizer Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat bulan ‘Sıdıka’ karakterinin sergisi 7 Nisan’a kadar gezilebilir.

1989 yılında “Hıbır” mizah dergisinde ilk yayımlanan, bir mizah şaheseri olan “Sıdıka”, çok geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi. Atilla Atalay’ın yazdığı karakteri, Latif Demirci portresi, boyu, posu, kıyafetleri ile görselleştirdi. ‘Sıdıka’ 1997’de, televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladı. Usta yönetmen Atıf Yılmaz’ın yapımcılığını üstlendiği dizide Sıdıka karakterini oyuncu Hasibe Eren canlandırıyordu. Sıdıka bu diziden sonra edebi karakter, mizahi karakter, çizgi karakter etkisinin yanı sıra bir film kahramanına da dönüştü.

Sıdıka ilk bakışta aile baskısını sonuna kadar hisseden bir ev kızıdır. Ancak onu bir mizah klasiğine dönüştüren asıl özelliği inanılmaz zengin bir dil kullanmasıdır. Kapalı gibi görünen dünyasında aslında dünyanın tüm renklerine açıktır. En çok annesiyle, zaman zaman da ailenin diğer üyeleri ağabeyi ve babasıyla diyaloglarında bir entellektüel, hatta filozof düzeyinde cümleler kurar. Üzerindeki baskıyı ve kapalı dünyasını kurduğu bu cümlelerle bir anti-kahraman olarak anlamsızlığa, saçmaya dönüştürür. Ve neredeyse her cümlesi hayranlarının ezberinde tuttuğu bir mizah başyapıtı haline gelmiştir. Ailenin diğer üyeleri yan tipler, anne, baba ve ağabey de mizah edebiyatı açısından Atilla Atalay’ın kalemiyle örülmüş güçlü karakterlerdir.