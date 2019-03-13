Borsa Günü Yükselişle Tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,47’lik yükselişle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 475 puanlık artışla 102 bin 196 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,43 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,47 azaldı.