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Kadıköy’de bir servis aracı lüks ciplere çarptı, hasar büyük!


Kadıköy’de kontrolden çıkan bir servis aracı önce yoldaki iki araca çarptı, ardından bir galerinin otoparkındaki lüks ciplere çarptı.

Kadıköy’de kontrolden çıkan bir servis aracı önce yoldaki iki araca çarptı, ardından bir galerinin otoparkındaki lüks ciplere çarptı. Oto galeride yaklaşık 5 milyon liralık hasar olduğu öne sürüldüğü kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Servis aracının çarpmadan hemen önce yoldan geçtiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, bugün Kadıköy Bostancı’da Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel bir otobüs firmasına ait servis aracı ile yolda seyrettiği sırada sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yoldaki iki araca çarpan araç, hızını alamayınca yolun kenarındaki bir oto galerinin otoparkına daldı. Servis aracı burada park halinde olan 3 lüks cipe çarparak durabildi. Oto galeride meydana gelen maddi hasarın yaklaşık 5 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Olayda servis aracının çarptığı araçlardan birinin sürücüsü olan Ekrem P., “Ben de anlamadım ki. Otobüs arkadan geldi vurdu. Ben de gittim araca vurdum. Hatırlayabildiklerimin hepsi bu” dedi.

📆 13 Mart 2019 Çarşamba 18:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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