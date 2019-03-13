Marmaray demiryolu hattı, Siemens Mobility teknolojisi ile hizmete girdi

Asya-Avrupa koridorunu bağlamak üzere bir girişim olan 76 km’lik Marmaray projesi dün itibariyle hizmete açıldı. Proje; Anadolu yakasında Gebze’yi Avrupa yakasında Halkalı’ya banliyö trenleri, şehirlerarası ve yüksek hızlı trenlerle bağlamanın yanı sıra bir de yük bağlantısı sunacak.Projenin hayata geçmesiyle birlikte yolcu yoğunluğunun en üst seviyede olduğu saatlerde 2 dakikalık bir aralıkla saatte 75 bin’den fazla yolcu, seyahatini daha etkin gerçekleştirecek.

Toplam uzunluğu 76 kilometre



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde yer alan Marmaray projesinin ana aşaması için gelir işletmesine de başlandı. Bu hattı inşa eden ortak girişim içerisinde bulunan Siemens Mobility, sinyalizasyon ve kontrol sisteminin ve haberleşme sistemlerinin yanı sıra SCADA sistemini tesis etti ve devreye aldı. Hat; 43 km’si yarımadanın Anadolu yakasında ve 19 km’si Avrupa yakasında olmak üzere 62 km’lik mesafeyi, İstanbul Boğazı’nın altından geçen 14 km’lik tünele bağlıyor. Toplam uzunluğu 76 kilometre olan hat İstanbul büyükşehir bölgesi için karma bir banliyö, şehirlerarası ve yük hizmeti sağlamanın yanı sıra Ankara-İstanbul yüksek hızlı koridoruna Gebze-Halkalı kesiminin entegrasyonunu da sağlayarak, bir kıtadan diğer kıtaya geçişler için daha yüksek kullanımı sunacak.



“Yoğun kıta koridorunda verimliliği arttırıyor”



Siemens Mobility CEO’su Michael Peter konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Marmaray projesi, Türkiye’nin sadece ulaşımın kent üzerindeki çevresel etkisini azaltmakla ve yaşam kalitesini iyileştirmekle kalmayan, aynı zamanda 2 kıtayı birbirine daha iyi bağlayarak en iyi kullanımını garanti eden akıllı altyapıya olan bağlılığına işaret ediyor. Siemens Mobility, yoğun bir kıta koridorunda verimliliği artırıyor ve bekleme süresini asgari düzeye indiriyor”.

Marmaray Türkiye’nin iddialı yatırımlarından biri

Yapılan açıklamada; Marmaray projesi, Türkiye’nin iddialı demiryolu yatırım planının ayaklarından biri olduğuna dikkat çekilerek. “İstanbul neredeyse 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük kentlerinden biri. İstanbul Boğazı’ndan geçen Marmaray tünelinin açılışından önce kentin 2 yakası arasında eskiden mevcut tek bağlantı, feribotlarla ve karayolu trafiğine mahsus 2 köprü ile sağlanmaktaydı. Trafik sıkışıklığını azaltmak ve sürdürülebilirliği iyileştirmek gayretiyle yönetim, kentsel ulaşım altyapısını genişletti” ifadelerine yer verildi.