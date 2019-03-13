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Kadıköy’de özel eğitim kurumunda yangın paniği


Kadıköy’de özel bir eğitim kurumunda yangın çıktı.

Kadıköy’de özel bir eğitim kurumunda yangın çıktı. Anaokulundaki çocukların oyun odasında çıkan yangında bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiyenin çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy Kozyatağı’nda Bayar Caddesi üzerindeki özel bir eğitim kurumunun anaokulu bölümündeki çocuk oyun odasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında bir kadın dumandan etkilenirken okul tamamen tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, çevredeki diğer okullardaki çocuklar olayı endişe ile seyretti. İtfaiyenin çalışmaları sürüyor.

📆 13 Mart 2019 Çarşamba 16:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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