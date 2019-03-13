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Atatürk Havalimanı kapanışa hazırlanıyor


6 Nisan’da yapılacak son uçuşun ardından kapanacak Atatürk Havalimanı’nda hazırlıklar başladı. Atatürk Havalimanı’nın taşınması sonrasında güvenlik zafiyeti yaşanmaması için Atatürk Havaliman’ı çevresinin telle çevrildiği görüldü.

Güvenlik Önlemleri Arttırılıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na sırasında yaşanabilecek güvenlik zafiyetine karşı önlemlerini arttırdı. Taşınma işleminin başlaması ve bitmesinin ardından, güvenlik zafiyeti yaşanmaması için, Atatürk Havalimanı’nın bazı bölgelerine demir teller çekilmeye başladı. Taşınmanın güvenlik görevlilerinin yeterli olamayacağı noktalara demir tel ve kapılar yerleştirilecek. Giriş çıkışlar bu bölgelerden kontrollü bir şekilde yapılacak. “Devlet Hava Meydanları İşletmesi” taşınmanın ardından her hangi bir hırsızlık olayı veya yağmalama olaylarına karşı tüm önlemleri aldı.

📆 13 Mart 2019 Çarşamba 12:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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