Avrasya tüneli trafiğe kapatılacak

Avrasya Tüneli 15 Mart Cuma günü 00.01 ile 05.00 saatleri arasında işletme kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Asya ve Avrupa yakalarını deniz tabanının altından karayolu ile birbirine bağlayan tünelden çift yönlü olarak gece 00.01 ile 05.00 saatleri arasında araç geçişi yapılamayacak.