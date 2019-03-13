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İlk seferinde yüzler gülüyor


Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu sabah ilk seferler başladı. İlk gününde tren hattını kullanan vatandaşlar zamandan kazandıran trenden oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Zaman Tasarrufu Sağlıyor

Açılışını dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı’nda bu sabah ilk seferler saat 06.00 itibariyle başladı. Sabahın ilk saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş işine ve okuluna gitmek için banliyö tren hattını kullandı. İlk gününde tren hattını kullanan vatandaşlar zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlayan trenden oldukça memnun olduklarını ifade etti. Hat, eskiden 185 dakika olan 76 km’lik Gebze-Halkalı arasındaki yolu 115 dakikaya indirirken proje kapsamında birçok istasyonda yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Hatta 2 viyadük, 27 kara yolu, 29 yaya alt geçidi, 21 kara yolu, 12 yaya üst geçidi, 19 nehir geçiş köprüsü ve 60 menfez olmak üzere 170 sanat yapısı yeniden yapıldı. Hattın günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıması bekleniyor. 

Vatandaşa Rahat Bir Nefes

İlk gününde kullandığı banliyö hattının konforlu ve zaman kazandıran bir araç olduğunu ifade eden Hanefi Bahadır, “Çok iyi oldu, çok iyi bir hizmet. Dediği rakamları taşır. 6 senedir açılmıyordu, Küçükçekmece’den Sirkeci’ye gidiyorum. Konforlu daha ne olacak. Metrobüs ile gidiyordum ve daha fazla ücret ödüyordum” dedi.Banliyö hattını bundan böyle sık sık kullanacağını ifade eden Emrah Batuhan Orak, “Eşim Samsun’dan geldi ben uzun yıllardır İstanbul’da oturuyorum Mesela Haydarpaşa’dan bir buçuk saatte Gebze’ye geliyorduk” şeklinde konuştu.

Banliyö hattının durakları ise; Mustafa Kemal’den başlayarak Küçükçekmece, Menekşe, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı ve Sirkeci’den oluşuyor. Bu aşamada Marmaray ile Anadolu Yakası’na geçen hat Üsküdar, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca’dan geçerek Gebze’de sona eriyor.  

Galeri
📆 13 Mart 2019 Çarşamba 12:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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