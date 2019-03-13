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Anadolu Ajansı 41. yurt dışı ofisini İslamabad’da açtı


İslamabad ofisi açılışına Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile İslamabad’da görev yapan çok sayıda yerli ve yabancı gazeteci katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan, Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Çaudri, Pakistan’da Anadolu Ajansının ofis açmasının Bakanlığınca da arzu edilen bir gelişme olduğunu ifade ederek daha fazla uluslararası medya kuruluşunu ve Türk şirketini Pakistan’a beklediklerini söyledi.

AA heyeti Pakistan’da temaslarda bulundu
AA’nın İslamabad Ofisi açılışı için Pakistan’da bulunan AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya’nın başkanlığındaki AA heyeti İslamabad’da temaslarda bulundu.

Karaçi’de “Medya Buluşması” düzenlenecek
AA heyeti Karaçi’de de 14 Mart’ta Pakistan medyasının önde gelen kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelecek. Pakistan medyasının önde gelen kuruluşlarının yöneticilerine AA’nın çalışmalarının ve medyaya yönelik hizmetlerinin anlatılacağı “Medya Buluşması”na televizyon, gazete ve haber sitelerinden 100’ün üzerinde genel yayın yönetmeni, haber müdürü ve editör seviyesinde davetlinin katılması bekleniyor.

📆 13 Mart 2019 Çarşamba 11:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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