Tepe Nautilus’ta Çocuklara farklı etkinlikler var

Tepe Nautilus, tüm çocukları mart ayı boyunca yaratıcılıklarını geliştirecekleri birbirinden farklı içeriklere sahip eğlenceli çocuk atölyelerine bekliyor.

Etkinlikleriyle minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus, mart ayı boyunca her haftasonu minik ziyaretçilerini yaratıcı atölyelerle buluşturuyor. Çocuklara özel atölyeler 16-17 Mart tarihlerinde Cevizden Hayvanlar ve Balonlu Çocuk Kartı, 23-24 Mart tarihlerinde Bardak Boyama ve Kaktüs Kalemlik ile devam edecek. 30-31 Mart tarihlerinde Keçe Prens\Prenses ve Masal Panosu temasıyla sona erecek olan atölyelerde çocuklar kendi hayal dünyalarına özgü elişi oyuncaklarla yaratıcılıklarını sergileyecek.

Her ay çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Tepe Nautilus,tüm minik misafirlerini ücretsiz düzenlediği atölyelerde keyifli anlar geçirmeye davet ediyor.

Çocuk Atölyeleri Tarihleri

16 Mart: Cevizden Hayvanlar

17 Mart: Balonlu Çocuk Kartı

23 Mart: Bardak Boyama

24 Mart: Kaktüs Kalemlik

30 Mart: Keçe Prens / Prenses

31 Mart: Masal Panosu

Etkinlik Yeri:Tepe Nautilus Yemek Katı

Etkinlik Saati:14.00 – 15.00 1. Seans

15.00 – 16.00 2. Seans