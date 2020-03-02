Tepe Nautilus’ta Çocuklara farklı etkinlikler var

Tepe Nautilus, tüm çocukları mart ayı boyunca yaratıcılıklarını geliştirecekleri birbirinden farklı içeriklere sahip eğlenceli çocuk atölyelerine bekliyor.
Etkinlikleriyle minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus, mart ayı boyunca her haftasonu minik ziyaretçilerini yaratıcı atölyelerle buluşturuyor. Çocuklara özel atölyeler 16-17 Mart tarihlerinde Cevizden Hayvanlar ve Balonlu Çocuk Kartı, 23-24 Mart tarihlerinde Bardak Boyama ve Kaktüs Kalemlik ile devam edecek. 30-31 Mart tarihlerinde Keçe Prens\Prenses ve Masal Panosu temasıyla sona erecek olan atölyelerde çocuklar kendi hayal dünyalarına özgü elişi oyuncaklarla yaratıcılıklarını sergileyecek.
Her ay çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Tepe Nautilus,tüm minik misafirlerini ücretsiz düzenlediği atölyelerde keyifli anlar geçirmeye davet ediyor.
Çocuk Atölyeleri Tarihleri
16 Mart: Cevizden Hayvanlar
17 Mart: Balonlu Çocuk Kartı
23 Mart: Bardak Boyama
24 Mart: Kaktüs Kalemlik
30 Mart: Keçe Prens / Prenses
31 Mart: Masal Panosu
Etkinlik Yeri:Tepe Nautilus Yemek Katı
Etkinlik Saati:14.00 – 15.00 1. Seans
15.00 – 16.00 2. Seans
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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