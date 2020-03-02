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Tepe Nautilus’ta Çocuklara farklı etkinlikler var


Tepe Nautilus, tüm çocukları mart ayı boyunca yaratıcılıklarını geliştirecekleri birbirinden farklı içeriklere sahip eğlenceli çocuk atölyelerine bekliyor.

Etkinlikleriyle minik ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatan Tepe Nautilus, mart ayı boyunca her haftasonu minik ziyaretçilerini yaratıcı atölyelerle buluşturuyor. Çocuklara özel atölyeler 16-17 Mart tarihlerinde Cevizden Hayvanlar ve Balonlu Çocuk Kartı, 23-24 Mart tarihlerinde Bardak Boyama ve Kaktüs Kalemlik ile devam edecek. 30-31 Mart tarihlerinde Keçe Prens\Prenses ve Masal Panosu temasıyla sona erecek olan atölyelerde çocuklar kendi hayal dünyalarına özgü elişi oyuncaklarla yaratıcılıklarını sergileyecek.

Her ay çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapan Tepe Nautilus,tüm minik misafirlerini ücretsiz düzenlediği atölyelerde keyifli anlar geçirmeye davet ediyor.

Çocuk Atölyeleri Tarihleri

16 Mart: Cevizden Hayvanlar

17 Mart: Balonlu Çocuk Kartı

23 Mart: Bardak Boyama

24 Mart: Kaktüs Kalemlik

30 Mart: Keçe Prens / Prenses

31 Mart: Masal Panosu

Etkinlik Yeri:Tepe Nautilus Yemek Katı

Etkinlik Saati:14.00 – 15.00 1. Seans

                         15.00 – 16.00 2. Seans

📆 12 Mart 2019 Salı 23:58   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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