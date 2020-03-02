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Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği’nde Metin Doğan güven tazeledi


Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği 7. Olağan Genel Kurulu bugün dernek merkezinde gerçekleştirildi. 

Katılımın yoğun olduğu genel kurula Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Vefa Küçük ile beraber Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticilerden Sayın Ömer Temelli’nin yanısıra, Fenerbahçe Spor Kulübü  Eğitim Kurumları ve Eğitim Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Gönüllüler Derneği üyesi olan Turhan Şahin de katıldı.

Kurulda konuşma yapan Dernek başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Sayın Metin Doğan’ın birlik beraberlik içeren, sadece Fenerbahçe sloganı ile bütünleşen konuşması uzun süre alkışlandı. Bugünden itibaren kendi içimizde kenetlenmemiz gerektiğini vurgulayan Metin Doğan,  Fenerbahçe’nin başarıya bütünleşerek gelebileceğini belirterek, yeni dönemde de Dernek Başkanlığına seçildi. 

Konuşmacılar arasında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Vefa Küçük ‘de vardı. Konuşmasına Metin Doğan’a teşekkürlerini ileterek başlayan, beraberliğin önemine, eski yeni ayrımı yapmaksızın birleştirici güç olunması gerektiğine inandığını aktaran Sayın Vefa Küçük yeni seçilen yönetim kuruluna başarılar diledi. 

Kurul Sonucunda Başkanlık makamına Metin Doğan bir kez daha seçilirken;  

Yönetim Kurulu Üyeliklerine: Uğur KURTKALE, Alican GENCER, Hakan YEŞİLKAYA, Yahya UĞUR, Gönül ÇAYLI, Haydar ARSLAN, Abdullah AKIN, Gökhan AYDIN, Metin SAĞLAM, Murat ERGÜN, Betül SALMAN, Alper ÖZEN, Rıdvan SALMAN, Mustafa Özgür BEYAZ, Rıdvan BAYSAL, Fatih YÖRÜKGİL, Neşe ERTEN, Baycan GÜZELDEREN, Suat AÇIKBAŞ, Onur DURASI, Kazım ÇİL, Eray AYDIN seçildi.

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📆 11 Mart 2019 Pazartesi 17:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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