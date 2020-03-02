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Kadıköy Gazetesi » Manşet, Politika, Toplum » TKP Kartal Meydanı’ndan Seslendi
TKP Kartal Meydanı’ndan Seslendi


Türkiye Komünist Partisi, 10 Mart’ta Kartal Meydanı’nda seçim mitingi düzenledi.” Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’Sİ Var” sloganıyla düzenlenen Miting, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında devam etti. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın sunuculuğunu Yaptığı mitingde konuşmaların yanı sıra “Yayıncılar Grubu” da sahne aldı.

Ardından TKP Genel Başkanı Kemal Okuyan konuşmasına başladı. Hükümeti ve hükümetin mevcut politikalarını sert bir dille eleştiren Okuyan, hükümetin yanında siyasi partilere de yüklendi. Okuyan, “Ana muhalefet de kendini yenileyecekti. Hatta adını da koydular yeni CHP diye…Meğer yeni CHP dedikleri de daha sağcı,daha liberal, daha piyasacı bir partiymiş” diyerek CHP’yi eleştirdi.

Kemal Okuyan’ın ardından TKP Tunceli adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve TKP Mazgirt adayı Derya Öz konuşmalarını gerçekleştirdiler. Sonrasında sözü alan gazeteci-yazar Enver Aysever, sistem eleştirilerinde bulunarak “Değerli dostlar, güzel insanlar, yoldaşlar size kısacık konuşacağım çünkü gerçekten Türkiye’de sözü söz olan, Türkiye’de kavgası kavga olan insanlar sizin kürsünüzden size sesleniyor” diyerek destek çağrısı yaptı. Devamında sanatçı Nejat Yavaşoğulları’nın parçalarını seslendirdiği miting,şair Nihat Behram ve TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner’in konuşmaları sonrası olaysız bir şekilde sona erdi.

Haber: Merve TOKAZ

Galeri
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📆 11 Mart 2019 Pazartesi 17:23   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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