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İstanbul’da Snowboard ustaları hünerlerini sergiledi


Snowboard sporcuları 90 ton karla kurulan platformdan atlayarak hünerlerini sergiledi. 

Akasya beşinci yaşını heyecanlı sürprizlerle kutladı. Akasya Kar Festivali’nde snowboard sporcuları 90 ton karla doldurulan platformda hünerlerini sergiledi. Sporcuların atlayışlarını ise alanlarında en başarılı isimler arasında gösterilen Memet Güney, Baran Tansel, Savaş Kop ve Cenk Kulioğlu değerlendirdi. 

Yarışmada Kerem Gürdal birinci, Ali Osman Ensar ikinci, İhsan Çalışkan ise üçüncü oldu. Kazanan sporcular 16-17 Mart tarihlerinde Kartalkaya’da düzenlenecek Kartalkaya Freefall 2019’a gitmeye hak kazandı. 

Can Bonomo ile coştular 
Şehrin en sıradışı kış festivali olan Akasya Kar Festivali’nde sporcuların yanı sıra ringo rampası ve serbest düşüş kulesi başta olmak üzere katılımcılar da aksiyon dolu anlar geçirdi. Festivalde ayrıca Can Bonomo da sahne alarak sevilen şarkılarını seyirciyle hep bir ağızdan söyledi. 

📆 11 Mart 2019 Pazartesi 13:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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