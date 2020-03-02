İnşaatın Devleri, Tedarikçilerini Ağırladı

15 tedarikçiyle bir ara gelen inşaat üreticileri, 55 milyon liralık iş için anlaşma sağlarken yaşanan darboğazı el birliği ile aşmak için vade ve fiyat konusunda da ortak paydada buluştu.

Tedarikçi firma yetkililerine “Sizler de güçlü olacaksınız, bizler de güçlü olacağız ki; tüketiciye daha nitelikli ürünler sunalım” sözleriyle seslenen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Doğru projeler yapmamız ve doğru malzemeler kullanmamız lazım” dedi.

İnşatçılar Derneği’nin (İNDER) düzenlediği Yaratıcı İş Görüşmeleri Workshop’u Türkiye’nin önde gelen 15 inşaat malzemesi ve hizmet üreticisiyle İNDER üyesi 14 inşaat firmasını bir araya getirdi. 4’üncü kez gerçekleştirilen Yaratıcı İş Görüşmeleri Workshop’u, tedarikçi firmalar ile inşaat şirketlerinin firma sahibi ve üst düzey yöneticilerine tanışma ve birebir görüşme fırsatı sağladı. Toplam 210 görüşmenin yapıldığı toplantıda devam eden ve yeni başlayacak projeler için ön anlaşmalar yapıldı. Tedarikçiler, sektördeki durgunluk nedeniyle inşaatçılara alternatif ürün ve ödeme esnekliği sağlarken, inşaatçılar alım taahhünde bulundu. Yapılan ikili görüşmeler sonucunda artan inşaat maliyetlerinin ve nakit sıkışıklığının elbirliği ile aşılması yönünde hemfikir olan taraflar, yaptıkları ön anlaşma ile 55 milyon liralık bir ticaret hacminin altına imza attılar.

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada inşaat sektörünün 250 alt sektörü harekete geçirdiğine ve 2,2 milyon istihdam sağladığına dikkat çekerek “En büyük sorunlarımızdan biri, ne kadar güçlü olduğumuzun farkında olmamamız. Böyle organizasyonlarda bir araya gelince ne kadar güçlü olduğumuzu anlayabiliyoruz” dedi. Son 6-7 aydır, yaşanan sıkıntılarla birlikte inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün daha güçlü bir iletişim içinde olduğunu dile getiren Durbakayım, döviz kurundaki dalgalanmaların maliyetlere yansındığını ve bunu da tedarik konusunda sıkıntılara neden olduğunu söyledi. Bu konuda her iki tarafında fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Durbakayım, bu sektörün ilanihaye devam edeceğini çünkü barınmanın gıdadan sonraki en büyük ihtiyaç olduğunu anlatı. Her buluşmada yeni işbirliklerinin tohumlarının atılmasının sektöre daha fazla güç kazandırdığını belirten Nazmi Durbakayım sürdürülebilir ticari birlikteliğin en güzel örneğinin bu organizasyon ile gerçekleştiğini belirtti.

Tedarikçi firma yetkililerine “Sizler de güçlü olacaksınız, bizler de güçlü olacağız ki tüketiciye daha nitelikli ürünler sunalım” sözleriyle seslenen Durbakayım, söyle devam etti:

“Nihayetinde bizler amme hizmeti yapıyoruz. İnsanlar ömürleri boyunca bir ya da 2 kere ev alıyor ve bunu en büyük birikimleriyle alıyorlar. O yüzden doğru projeler yapmamız ve doğru malzemeler kullanmamız lazım. O yüzden İNDER olarak bu buluşmaya çok önem veriyoruz.”

‘Aynı geminin içindeyiz’

İNDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Keçeli ise Türkiye İMSAD’ın raporuna göre, 2017 yılında 1 milyon 370 bin civarında olan daire ruhsat sayısının 2018’de 640 bine düştüğünü, metrekare bazında ise konut yapı ruhsatlarında ise yüzde 56 gerileme olduğunu söyledi. Bu durumu üzücü değil, sevindirici bir gelişme olarak nitelendiren Keçeli, “Burada gerçek müteahhitler için üzücü bir durum yok. Köyde tarlasını satıp bakkal olacakken müteahhit olmaya soyunanlar eleniyor. Sizler de tedarikçi olarak sakın üzülmeyin, malı kime satacağız diye… Şimdi gerçek müteahhide gerçekten mal satacaksınız” dedi.

İnşaat firmalarının, yaşanan sıkıntıların ardından güçlü bir birliktelik sağladığını kaydeden Keçeli, “Hepimiz aynı geminin içindeyiz. Doğru ve kaliteli malzeme, inovatif malzeme, doğru fiyatla yolumuza devam etmemiz, birbirimize itici güç olmamız lazım” diye konuştu.

İNDER’in Yaratıcı İş Görüşmeleri Workshop’ larının, tedarikçi firmaları, inşaatçı firmaların üst düzey yetkilileriyle görüşme konusunda ciddi bir zaman ve maliyet kaybından kurtardığına dikkat çeken Engin Keçeli, müteahhitlerin de her toplantıda yeni firmalarla tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Yaratıcı İş Görüşmeleri Workshop’a katılan inşaat firmaları:

AKS Grup İnşaat, Artaş İnşaat, Aşçıoğlu İnşaat, Beyaz İnşaat, Dekar Yapı, Doğa Şehircilik, Ege Yapı, Hasanoğlu İnşaat, Keleşoğlu İnşaat, Nef, Saral İnşaat, Seba İnşaat, Teknik Yapı, Toya Gayrimenkul,

Yaratıcı İş Görüşmeleri Workshop’a katılan tedarikçi firmalar:

Aksa Jeneratör, Arçelik, Berker, B/S/H, Dora Botanik, Duravit, Hafele, Hansgrohe, Işık Yapı, Kone, Mitsubishi Electric, Nolte, Samsung, Tanwood, Vanucci.

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