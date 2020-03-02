66 vizyon projeyle Kadıköy’ün kaderini değiştirmeye kararlı bir aday; Özgül Özkan Yavuz

Ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, 9 Mart Cumartesi günü Kozyatağı Hilton Otel’de proje tanıtım toplantısı düzenledi. Basın mensupları, ilçe halkı ve siyasetin önde gelen isimlerinin katılım gösterdiği toplantıda Özgül Özkan Yavuz, “Sevdam” dediği Kadıköy için planladığı 66 projesini tanıttı.

“Kadıköy’de insanlar 30 yıldır istedikleri hizmeti alamıyorlar”

İddialı projelerle Kadıköy’ün kaderini değiştirmeye aday olan Özgül Özkan Yavuz’un, tanıtım toplantısı sabah basın mensuplarının katıldığı kahvaltı ile başladı. Kahvaltının ardından Yavuz, Kadıköy’ün sorunları, çözüm yolları ve seçim sonrası gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti. Uzun yıllardır Kadıköy’de yaşayan ve kendini Kadıköy aşığı olarak tabir eden Yavuz, “ Bir mahallenin sorunlarını en iyi orada yaşayanlar bilir. O nedenle 21 tane toplantı yaptık. Ve herkesin taleplerini ve beklentilerini inceledik. Bugün sunacağımız 66 projeyi açıkladık Bende orada yaşayan biri olarak tüm sorunları yaşıyor ve görüyorum. Kadıköy’de insanlar 30 yıldır istedikleri hizmeti alamıyorlar. Bu sürecin iyi yönetilmediğini hatta hiç yönetilmediğini düşünüyorum “diyerek Kadıköy Belediyesi’ne yüklendi.

“Kadıköy’ü kadın dostu kent haline getireceğim”

Bu süreçte kadın olmasının avantajlarını her alanda yaşadığını belirten Yavuz, Siyasi görüşü ne olursa olsun erkek olsun kadın olsun herkes kadınları yerel siyasete çok yakıştırıyor. Çünkü aslında belediyecilik dediğimiz şey her şeyden önce insanın sorunu, sokağın sorunu mahallenin sorunu işte bunlarla başlıyor. Bir kere Kadıköy bir kadın kenti, çünkü nüfusunun yarısından fazlası kadın, Birleşmiş Milletlerin de “kadın dostu kent” diye bir kavramı var. Ben bunu kendime hedef alacağım. Nedir kadın dostu kent? Şudur, bir yer kadın dostu kentse siz orada çocuğun sorununu da ailenin sorunlarını da yaşlının sorununu da çözmüşsünüzdür. Mesela aydınlatılmamış sokak kalmaması gerekir. Mesela otobüs duraklarının mutlaka sokakların başında olması gerekir. Sokakların bebek arabasıyla yürüyebilecek durumda olması gerekir” diyerek Kadıköy’e kadın dostu bir yaklaşım kazandıracaklarını ifade etti.

“Haydarpaşa Garı kültür sanat ve tasarım merkezi olacak”

Kadıköy İskelesinin günümüzde hak ettiği değerde olmadığına vurgu yapan Yavuz, Kadıköy İskelesinin işlevsel hale getirilebilmesi için gereken her türlü projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek “Haydarpaşa – harem garı, bir tasarım merkezi haline gelecek. Bu yurtdışında örneklerini gördüğümüz çok başarılı bir modeldir. Bu sayede gençlere yeni istihdam alanlarının açılması sağlanacak. Bu proje ile hem genç yeteneklere izin verilecek hem tasarım firmaları açılacak. İşte bu bizi çok etkiliyor. Biz istiyoruz ki Haydarpaşa’nın arka tarafı da kamuya açılsın. Oradan yürüyüş yolları spor salonları ile birlikte bir sahil projesi ortaya çıksın” dedi. Markalaşma olgusuna dikkat çeken Yavuz, konuyla ilgili “Bir de İstanbul’un markalaşması ve İstanbul’un ürünlerinin markalaşması için bizim ülke olarak tasarıma daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Bizim ülkemizin iki eksik noktası var bu konuda biri tasarım biri de pazarlamadır” ifadelerini kullandı.

“Biz vatandaşa hayatta başka seçenekler de olduğunu göstereceğiz”

Kadıköy’de uzun yıllardır büyük bir sorun haline gelen kentsel dönüşüm sürecine değinen Yavuz, Kadıköy’de bu konuyla ilgili şikayetleri ve doğal olarak da bunun getirdiği büyük bir güvensizlik ortamının hakim olduğunu belirtti. Yavuz, “İnşaatlarda yeteri kadar önlem alınmadı. İnşaat makineleri ile ilgili tedbir alınmadı pek çok vatandaşımız öldü. İstanbul’un en nezih ve en köklü ilçesinde inşaat yaparken insanların ölmesi hem de defalarca ölmesi kabul edilebilecek bir şey değil. Müteahhitler burada kendi haline bırakıldı. Biz bu süreçte her anlamda zarar gördük” diyerek tepkisini dile getirdi. Sorunlara yönelik doğru çözüm yollarını tespit ettiklerini ve çözümü sağlayacaklarını belirten Yavuz, “Benim bir şehir plancısı olarak inanmadığım bir şeyin sözünü vermem mümkün değil. İmar artışına kesinlikle karşıyım imar artışı Kadıköy’ü bitirecek bir şeydir. Burada imar artışı nüfusu yüzde elli arttırmak demektir. Bu nüfusu bu sokaklar bu otopark bu parklar kaldırmaz. Biz diyoruz ki herkes olduğu yerde birleşerek dönüşsün. Ben bununla ilgili belediyemizde bir danışmanlık ofisi kuracağım. Şehir planlayıcısı, avukat ve sosyolog arkadaşlardan oluşan bir danışmanlık ofisi. Biz vatandaşa hayatta başka seçenekler de olduğunu göstereceğiz” dedi.

Otopark sorunu ortadan kalkacak

Kadıköy’de mevcut olan ve büyük bir sorun haline dönüşen otopark sorununun çözümüne yönelik de önemli projeler ürettiklerini ifade eden Yavuz,” Moda da muhtarlığın olduğu yerde büyük bir alanımız var. O bölge bir türlü park alanı olarak düzenlenmedi. Ve maalesef geceleri uyuşturucu satılan bir yer haline geldi. Bizim o bölgeyi otopark ve yeşil alan haline getireceğimiz bir projemiz var. Modada çok katlı bir otopark olmadan Moda kurtulamayacak. Ben modada oturuyorum inanın birçok komşum her gün yarım saat dolaşıp aracı için yer arıyor. Bağdat Caddesi’nde de müthiş bir trafik sorunu var. Bağdat Caddesi’nin eski halini hepimiz çok özlüyoruz. Bağdat Caddesi için tünel şeklinde olacak kaldırımlardan asansörlerle inilecek muhteşem bir proje hazırladık “dedi.

“Ak Parti aleyhinde endişe siyaseti yürütülüyor”

Kadıköy’ü kazanmak adına her türlü mücadeleye hazır olduklarını belirten Yavuz, bazı siyasilerin Ak Parti aleyhinde endişe siyaseti yürüterek algı operasyonu yarattıklarını dile getirdi. Yavuz, “Bizim üzerimizden bir endişe siyaseti yapılıyor. Vatandaşımızda böyle bir şey olmamasına rağmen Ak Parti gelirse Kadıköy’ün yaşam tarzını değiştirir gibi bir karşı söylem var. Vatandaşa gidip Ak Parti sizin başınızı kapatacak gibi bir söylemler var. Bir kere benim Kadıköy’ün yaşam tarzıyla bir problemim olsa ben Kadıköy’den ev alıp orada yaşamam. Benim kimsenin yaşam tarzıyla bir derdim yok. Benim Kadıköy’ün yaşam standartlarını yükseltmek gibi bir derdim var” diyerek söylemlere karşı tepkisini dile getirdi.

Katılan siyasilerde kısa konuşmalarla Yavuz’a destek mesajı verdiler

Kahvaltı sonrası başlayan “Proje Tanıtım Toplantısı” saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında açılış konuşmasını yapmak üzere Ak Parti İlçe Başkanı Aydoğan Ahıakın, söz aldı.

Ahıakın, “Kadıköy’de iki aydan beri gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimİ sonrası Yenikapı ruhu ile 31 Mart gecesi birlik ve beraberlik içerisinde hem İstanbul’a hem Kadıköy’e damgamızı vuracağız” diyerek kararlı olduklarını vurguladı.

Sonrasında sözü alan MHP Kadıköy İlçe Başkanı Zeki Cemal Çeliker,” Bir Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak belediye başkan adayımız Özgül Özkan Yavuz ile sahada sonuna kadar omuz omuza mücadele edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek beraberlik çağrısı yaptı. Sonrasında konuşan Ak parti yönetim kurulu üyesi Akın İlhan, “Hepimiz biliyoruz ki bu seçimler yerel seçimlerin çok daha fazlasıdır. Bu seçimlerde Ak Parti’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gücünü zayıflatmak isteyen kişiler yerel seçimler üzerinden sistem tartışması yaratmanın gayreti içerisindedirler. Ama bu plan sizlerin dik duruşuyla bozulacaktır” dedi.

Ak Parti MKYK üyesi Erol Kaya, “ne olur bu seçimde kazanan Kadıköy olsun” diyerek tüm Kadıköy halkından destek istedi. Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Ak Parti genel başkan yardımcısı Vedat Demiröz, “31 Mart yaklaşıyor. Cumhurbaşkanımız Özgül Hanımı sizlere emanet etti. Bu emaneti de inşallah 31 Mart’ta ona hediye etmenizi bekliyor. Bakınız kimin kiminle olduğu belli değil. Türkiye’de oynanan oyunu görüyorsunuz. Başaramayacaklar” sözleriyle sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Açılış konuşmalarının sona ermesinin ardından Ak Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, slayt eşliğinde projelerini halka tanıttı.

Haber: Merve TOKAZ

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