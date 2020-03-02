Kadıköy’de Fikrinle Gel, Projenle Ayrıl, Fikrin İdea’da Hayat Bulsun

Kadıköy Belediyesi’nin kamusal alan fikriyle kurduğu ortak çalışma mekânı İDEA Kadıköy’de, 15-16-17 Mart 2019 tarihlerinde, “Kamusal Hizmetler” temasıyla düzenlenecek “İlk Adım İDEA” isimli start-up etkinliğinde kamunun ihtiyaçlarına yönelik iş fikirleri yarışacak.

FİKRİNİ 1 DAKİKA İÇİNDE ANLAT, EKİP ARKADAŞLARIN İLE GELİŞTİR

Kamu hizmetleri konusunda kar amacı güden veya gütmeyen ve sosyal fayda içeren her türlü iş fikrinin geliştirileceği start-up etkinliğinde, katılımcılar öncelikle 1 dakika içinde fikirlerini sunacak. Teknik uzmanlar (yazılım mühendisi, kodlayıcı vb.), tasarımcılar (grafik, UX, UI vb.), iş geliştiriciler (pazarlama, halkla ilişkiler vb.) ve kendisini bir sektörde veya konuda uzman gören farklı meslek gruplarından gelen katılımcılar fikirler etrafında gruplar oluşturacak. Çalışma grupları içerisinde farklı meslek grupları eşit bir şekilde yer alacak ve gruplar iş fikrini bir projeye dönüştürmek için etkinlik boyunca çalışacak. Etkinliğe katılanlar PubStory’nin tanıştırırken eğlendiren sosyalleşme oyunu ile birbirleriyle tanışacak.

UZMANLAR EŞLİK EDECEK

Alanında uzman kişilerden oluşan kolaylaştırıcılar fikirlerin projeye dönüşebilmesi için çalışma gruplarına bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Katılımcıların kendi çalışma grupları içerisinde kapalı kalmamaları için 30 dakikalık farkındalık arttırıcı eğitimler de programda yer alacak.

KAZANAN JÜRİ KARARI İLE BELİRLENECEK

Çalışma gruplarının, alanında uzman kişilerden oluşan Jüri önünde son sunumlarını gerçekleştirmesinin ardından jüri karar verecek, dereceye giren ilk üç grup açıklanacak. Birinci olan grubun üyelerine 3 aylık, ikinci olan grubun üyelerine 2 aylık, üçüncü olan grubun üyelerine 1 aylık İDEA Kadıköy İşlik üyeliği hediye edilecek.

KATILIM SAYISI SINIRLI

Etkinlik 18 yaş üstü herkese açık. Tam katılım sağlamak ve devamsızlığı önlemek için ücretli olarak gerçekleştirilecek bu etkinliğin katılımcı sayısı 90 kişi ile sınırlıdır. Etkinliğin katılım ücreti ise 100 TL. Ödemelerinizi https://eybs.kadikoy.bel.tr/web.login.doms linkinden T.C. Kimlik Numaranız ile giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

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