Dev mücadelede Başakşehir 2 – Fenerbahçe – 1

Süper Lig’in 25.haftasında Başakşehir kendi sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Mücadele Başakşehir’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 25. HAFTASINDA LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, EVİNDE FENERBAHÇE’Yİ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN İLK YARISI TURUNCU-LACİVERTLİLERİN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI. (MEHMET ŞİRİN TOPALOĞLU/İSTANBUL-İHA)

2. dakikada Zajc’in savunma arkasına attığı topla Eljif Elmas buluştu. Elmas’ın ceza alanı içinde çektiği şut, kaleci Mert’te kaldı.

16. dakikada gelişen Başakşehir atağında İrfan’ın ara pasında topla buluşan Robinho’nun şutu, kaleci Volkan’dan döndü. Dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

19. dakikada İrfan’ın sol kanattan açtığı ortayı Volkan tokatladı. Topu altı pas içinde önünde bulan Robinho, dönüş yaparak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

21. dakikada sağ taraftan kullanılan korner vuruşunda Zajc’ın ortasına iyi yükselen Eljif’in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Moses’in pasında topla çizgiye inen Isla’nın ortasında ceza sahası içinde Zajc’ın müsait pozisyondaki kafa vuruşu direğin yanında auta çıktı.

62. dakikada Hasan Ali’nin ortasında uzak direkte Soldado’nun şutu kaleye paralel olarak gitti. Yaşanan karambolde, hiçbir sarı-lacivertli oyuncu topa dokunamadı.

73. dakikada Attamah’ın kaleci Mert’e göndermek istediği kafa pasında araya giren Soldado topu boş kaleye gönderdi. 1-1

76. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Hasan Ali’nin ortasında müsait pozisyonda Zajc’ın vuruşu üstten auta çıktı.

84. dakikada Visca’nın ara pasında topla buluşan Mossoro’nun, altı pas üzerine gönderdiği topu Napoleoni tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluştu. 2-1

90+3. dakikada Visca’nın sağ kanattan ortasında Robinho’nun vuruşu az farkla üsten auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Erdem Bayık

M.Başakşehir: Mert, Çaiçara, Mahmut, Serdar ? (Attamah dk. 16), Kudriashov, Emre, Visca, Mossoro (Adebayor dk. 87 ?), Arda Turan (Napoleoni dk. 77), İrfan Can, Robinho

Yedekler: Volkan Babacan, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Gökhan İnler, Elia

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Tolgay, Jailson (Valbuena dk. 70 ?, Frey dk. 85 ?), Moses, Eljif (Mehmet Ekici dk. 46), Zajc, Soldado

Yedekler: Harun, İsmail, Sadık, Alper, Ferdi, Şener, Neustaedter

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Robinho (dk. 19), Napoleoni (dk. 84) (M.Başakşehir), Soldado (dk. 73) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Robinho, Emre (M.Başakşehir), Tolgay, Serdar Aziz (Fenerbahçe)