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Beykoz Belediyesi Kadınlar Günü’nde Kadınları Ağırladı


İBB Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri’nde yapılan programa Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, Belediye Destek Hizmetleri personeli, spor hocaları Yasemin Çelik ve Elif Şimşek ve spor salonlarına devam eden kadınlar katıldı.

Yürümeyi ve Hareketi Yaşam Tarzı Haline Getirmeliyiz”

Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in yoğun programı nedeniyle kahvaltı programına katılamadığını ve selamlarını hanımlara ileterek onlara çiçek veren Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Manolya Demirören Tekin, “Sağlık her şeyden önemli ve sağlığımızı korumamız lazım. Spor salonlarımızdan yararlanan kadınlarımızın memnun olduğunu görmek gerçekten çok güzel. Sporu hayatınızdan hiç çıkarmayın. Spor yapmamamız için hiçbir şey bahane olmamalı. Yürümeyi ve hareketi yaşam tarzı haline getirmeliyiz. Bu hizmette emeği geçen başta Belediye Başkanımız Yücel Çelikbilek ve Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze, spor salonlarına gelerek sağlıklı yaşamı seçen bayanlarımıza teşekkür ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum” dedi.


Spor hocalarının motivasyonu ve rehberliğinde sağlıklarına kavuşan, Beykozlu kadınlar ise Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve emeği geçen hocalara teşekkür etti.

📆 08 Mart 2019 Cuma 18:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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