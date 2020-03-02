MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Toplum » Çamlıca Cami sabah ezanıyla ibadete açıldı
Çamlıca Cami sabah ezanıyla ibadete açıldı


Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Cami bu sabah ilk ezan okunarak ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii’ndeki ilk sabah namazını kılmak için camiye geldi. Öte yandan İBB başkan adayı Binali Yıldırım ise camiye gelerek namaz kıldı. 


Yapımına 2013 yılında başlanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camisi bu sabah ilk ezanın okunmasının ardından ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii’nde ilk sabah namazını kılmak için camiye akın etti. 7’den 77’ye bütün İstanbullular Çamlıca Cami’nde namaz kılmak için safa durdu. 


Binali Yıldırım Çamlıca Camii’nde ki ilk namazını kıldı 
Öte yandan sabah ezanı ile birlikte ibadete açılan Çamlıca Camii’ndeki ilk namaz kılanlar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım namazı cemaatle birlikte kıldıktan sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi. 


“Muhteşem bir eser” 
Namaz çıkışında açıklama yapan Yıldırım, caminin muhteşem bir eser olduğunu belirterek, “ Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza böylesine bir eseri İstanbul’umuza kazandırmak için ortaya koyduğu irade, dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ayrıca proje mühendisinden, mimarına, yapımında emeği olan bütün arkadaşlara İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Cami hakikaten İstanbul’un heybetini, güzelliğini, yedi tepeli İstanbul’un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuştur. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak, 3 ayların başlangıcı olması sebebiyle, Regaip vesilesi ile ilk ibadete açıldı. Sabah namazı ile birlikte yoğun bir cemaat ile birlikte hizmete açıldı” dedi. 

Galeri
📆 07 Mart 2019 Perşembe 10:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR