Mevlüt hediyelikleri nelerdir?

Dini bir geleneğimiz olan mevlüt okutma merasimi çeşitli nedenlerle düzenlenebiliyor. Bebek mevlüdü, sünnet mevlüdü, gelin mevlüdü ya da hac mevlüdü okutulduğunda o güne ait birer anı olarak dağıtılan ve en çok tercih edilen mevlüt hediyelikleri arasında Yasin kitabı, yasin kılıfı, tesbih, şantuk kumaştan kese, karton külah içinde lokum veya akide şekeri gibi çeşitler karşımıza çıkıyor.
Anneler yeni doğan bebekleri için hazır olarak satın alabilecekleri bebek mevlütü hediyeliklerden tercih ettiği gibi kendi malzelerini alıp özgün tasarımlar da hazırlayabiliyorlar. Bebek mevlüdü, sünnet mevlüdü ve gelin mevlütlerinde şık ve gösterişli hediyelikler tercih edilirken hac mevlüdünde daha sade hediyelikler ilgi görüyor.
Mevlüdün okunma amacına göre seçilebilecek mevlüt hediyeliği seçeneklerini gelin birlikte inceleyelim;
Okuttuğunuz mevlüdün anısına misafirlerinize verebileceğiniz en güzel mevlüt hediyeliklerini nikahsekerimalzemesi.com.tr’de bulabilirsiniz. Yasin kitabı, kokulu tesbih, taşlı tesbih, Yasin kesesi, kese modelleri, kadife kutu, karton külah gibi en çok tercih edilen mevlüt hediyeliklerini Nikahsekerimalzemesi.com.tr’de sizleri bekliyor.
1973 yılında yola çıkan Barok Bonbon markasının e-ticaret sitesi olan https://www.nikahsekerimalzemesi.com.tr mevlüt hediyeliklerinin yanı sıra nişan şekeri malzemeleri, parti malzemeleri, nikah şekeri, kına malzemeleri, bebek şekeri için de alternatif süsleme malzemelerine yer veriyor.
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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