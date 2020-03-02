Mevlüt hediyelikleri nelerdir?

Dini bir geleneğimiz olan mevlüt okutma merasimi çeşitli nedenlerle düzenlenebiliyor. Bebek mevlüdü, sünnet mevlüdü, gelin mevlüdü ya da hac mevlüdü okutulduğunda o güne ait birer anı olarak dağıtılan ve en çok tercih edilen mevlüt hediyelikleri arasında Yasin kitabı, yasin kılıfı, tesbih, şantuk kumaştan kese, karton külah içinde lokum veya akide şekeri gibi çeşitler karşımıza çıkıyor.

Anneler yeni doğan bebekleri için hazır olarak satın alabilecekleri bebek mevlütü hediyeliklerden tercih ettiği gibi kendi malzelerini alıp özgün tasarımlar da hazırlayabiliyorlar. Bebek mevlüdü, sünnet mevlüdü ve gelin mevlütlerinde şık ve gösterişli hediyelikler tercih edilirken hac mevlüdünde daha sade hediyelikler ilgi görüyor.

Mevlüdün okunma amacına göre seçilebilecek mevlüt hediyeliği seçeneklerini gelin birlikte inceleyelim;

Yasin kitabı, kaplandığı kumaş ile aynı kumaştan üretilmiş Yasin kılıfı ile hediye edilerek daha anlamlı ve gösterişli bir hediye olarak ilk tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

Bebek mevlüt hediyeleri, sünnet mevlüdü hediyelikleri ve hac mevlüdü hediyelikleri arasında farklı renklerde ipek şantuk ya da kadife kaplı Yasin kitapları en popüler mevlüt hediyelikleri arasında tercih ediliyor.

Bebek mevlüt şekeri hediye etmek isteyenler farklı renklerde karton külahlar içinde nane şekeri, akide şekeri, lokum ya da badem şekeri tercih ediyor.

Bebek mevlütlerinde gül kokulu tesbih kutusu üzerine bebek fotoğrafı yapıştırılabiliyor.

Mevlütlerde kokulu tesbih ve taşlı tesbih çeşitleri de ilgi gören ürünler arasında yer alıyor.

Sim nakışlı kese, şantuk kese, kadife kese ve keten kese içinde lavanta ya da tesbih çeşitleri kullanılarak da mevlüt hediyeliği veriliyor.

Tercih yapmakta zorlanırsanız tüm bu ürünleri özel bir paket yaparak daha zengin bir sunum ile misafirlerinize hediye edebilirsiniz.

Okuttuğunuz mevlüdün anısına misafirlerinize verebileceğiniz en güzel mevlüt hediyeliklerini nikahsekerimalzemesi.com.tr’de bulabilirsiniz. Yasin kitabı, kokulu tesbih, taşlı tesbih, Yasin kesesi, kese modelleri, kadife kutu, karton külah gibi en çok tercih edilen mevlüt hediyeliklerini Nikahsekerimalzemesi.com.tr’de sizleri bekliyor.

1973 yılında yola çıkan Barok Bonbon markasının e-ticaret sitesi olan https://www.nikahsekerimalzemesi.com.tr mevlüt hediyeliklerinin yanı sıra nişan şekeri malzemeleri, parti malzemeleri, nikah şekeri, kına malzemeleri, bebek şekeri için de alternatif süsleme malzemelerine yer veriyor.