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Özgür Özel Kartal’da vatandaşlara hitap etti


CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kartal’ı ziyaret etti. Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel için vatandaşlardan ve esnaftan oy isteyen Özel, “Türkiye’de hangi partiden olursa olsun, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, el ele, kol kola, omuz omuza çağdaş Türkiye için yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

Kartal Meydanı’nda vatandaşlara hitap eden Özgür Özel, Gökhan Yüksel’in İstanbul’un en genç, birikimli, eğitimli ve belediyecilikte tecrübeli bir aday olduğunu ifade ederek, bugün yaptıkları seçim çalışmasının çok keyifli geçtiğini söyledi.

Özgür Özel konuşmasına şöyle devam etti:

“Birileri istiyor diye önce İstanbul’u yönettiler, sonra Türkiye’yi yönettiler. Yetkilileri olan olmayan her şeye el attılar, şimdi muhalefeti yönetmeye çalışıyor birileri. Çeşitli terör örgütleriyle ismimizi anıp bizi yıldırmaya, ötekileştirmeye, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar ama bir gerçek var. Bugün gökyüzünü gri bulutlar kaplamış durumda, Türkiye’nin üstünde bir karabasan gibi iktidar partisinin ve ona destek veren sözde muhalefet partisinin baskısı var. Öğrencilerin üzerinde, gazetecilerin üzerinde, emekçilerin üzerinde, düşünen, var olan, özgürlük, barış ve kardeşlik isteyen herkesin üzerinde büyük bir baskı var. Ama bu gri bulutlar dağılacak elbet, ilk çağlardan beri en çok beğenilen doğa olayı gökkuşağıdır. Bütün renklerin yan yana uyum içinde birbirinin işine ve içine karışmadan durduğu gökkuşağı açılacak, dağılacak bulutların, arkadan çıkacak güneşli günlerin ve böyle masmavi bir gökyüzünün müjdecisidir.

Beka sorunuyla korkutanlara kutuplaştırırsak, ayrıştırırsak, düşmanlaştırırsak yok oluruz, size inat kardeşliğe, omuz omuza havaya durmaya, hep beraber zeybek oynamaya, hep beraber horon tepmeye ve Türkiye’de hangi partiden olursa olsun, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, el ele, kol kola, omuz omuza çağdaş Türkiye için yürümeye devam edeceğiz.”

📆 05 Mart 2019 Salı 17:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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