Kadıköy’de yerel seçimlere engelsiz ulaşım hizmeti

Kadıköy Belediyesi, 31 Mart Pazar günü yapılacak 2019 Türkiye Yerel Seçimleri’nde ulaşım engeli bulunan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kolaylıkla oy kullanabilmesi için ‘engelsiz ulaşım’ hizmetini devreye soktu. Seçim günü 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek olan servis hizmeti için 28 Mart Perşembe saat 23:30’a kadar Kadıköy Belediyesi’nin web sitesinden online ya da 444 55 22 nolu telefonundan kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kadıköy Belediyesi ambulans ve özel araçlarla, eğitimli sağlık personeli eşliğinde engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alıp oy kullanacakları sandıklara götürecek. Vatandaşlar oylarını kullanmalarının ardından yeniden evlerine bırakılacak.