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Kadıköy’de yerel seçimlere engelsiz ulaşım hizmeti


Kadıköy Belediyesi, 31 Mart Pazar günü yapılacak 2019 Türkiye Yerel Seçimleri’nde ulaşım engeli bulunan yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların kolaylıkla oy kullanabilmesi için ‘engelsiz ulaşım’ hizmetini devreye soktu. Seçim günü 09.00-17.00 saatleri arasında verilecek olan servis hizmeti için 28 Mart Perşembe saat 23:30’a kadar Kadıköy Belediyesi’nin web sitesinden online ya da 444 55 22 nolu telefonundan kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kadıköy Belediyesi ambulans ve özel araçlarla, eğitimli sağlık personeli eşliğinde engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinden alıp oy kullanacakları sandıklara götürecek. Vatandaşlar oylarını kullanmalarının ardından yeniden evlerine bırakılacak.

📆 05 Mart 2019 Salı 16:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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