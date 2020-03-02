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Akasya AVM 5’inci yaşına Kar Festivali ile girecek


Akasya Kar Festivali 8-9-10 Mart 2019 tarihlerinde Akasya’da gerçekleşecek.

Akasya Kar Festivali 8-9-10 Mart 2019 tarihlerinde Akasya’da gerçekleşecek. Türkiye’nin en iyi snowboard sporcuları 90 ton karla kurulacak platformdan atlayarak hünerlerini sergileyecek.

Akasya 5’inci yaşını heyecanlı sürprizlerle kutlayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; 8-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Akasya Kar Festivali’nde Türkiye’nin en başarılı snowboard sporcuları 90 ton karla yapılacak platformda tüm becerilerini sergileyecek. Sporcuların atlayışlarını ise branşlarında en iyi olan dört kişilik jüri puanlayacak. Festival jürisinde Memet Güney, Baran Tansel, Savaş Kop ve Cenk Kulioğlu yer alacak. Dereceye giren sporcular 16-17 Mart tarihlerinde Kartalkaya’da düzenlenecek Kartalkaya Freefall 2019’a gitmeye hak kazanacak.

Festivalde Ringo rampası ve serbest düşüş kulesi başta olmak üzere eğlenceli aktiviteler gerçekleşecek. Festivalin 2’nci günü olan 9 Mart Cumartesi günü festival ziyaretçileri Can Bonomo’nun konserini de dinleme şansı yakalayacak.

📆 04 Mart 2019 Pazartesi 13:02   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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