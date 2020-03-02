İNDER: Hak Eden Yapı Müteahhidi, itibarına kavuşacak

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK,yapı müteahhitliği mesleğini hakkıyla yapanların hak ettiği nitelikli, nicelikli, itibarlı konumuna kavuşturacak.

Yapı Müteahhitliği Yönetmeliğini bir milat olarak değerlendiren İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım “Sektörde yeni bir sayfa açılıyor. Gerek sektörümüz gerekse nihai tüketiciler; sektörün en önemli kriterlerini yerine getirmeyen bir takım müteşebbisler nedeniyle birçok kez ağır bedeller ödedik. İş tecrübesi olmayan, mali yapısı bozuk olan, mesleki etik kuralları hiçe sayan bir takım müteşebbislerin yıllar boyunca sektörde faaliyet göstermemesi gerektiğinin altını çizdik. Bu işe bir disiplin getirilmesini dillendirdik ve önerilerde bulunduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, uzun ve detaylı bir çalışmadan sonra, bu sorunumuzu da çözdü. Bu konuda Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese müteşekkiriz. Yeni yönetmelik ile birlikte sektöre zarar verenlerin ortan kalkacağını, kangrene dönüşen yaraların iyileşeceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.



‘Riskli yapı ve stok sorunu çözümlenir’

“Ülkemizdeki 250 binin üzerindeki yapı müteahhitti olmasından da kaynaklanan, çözmemiz gereken 5-6 milyon riskli yapı stokunu da hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz” şeklinde sözlerine devam eden Başkan Durbakayım; riskli yapı stokunun müteahhit ve hak sahibinin hep birlikte, seferberlik halinde çözümlemesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Durbakayım, müteahhitlik sektöründe uygun bir klasman yapılmasını, riskli yapı stokunun artık artmayacağı ve mevcut stokun daha rasyonel olarak bertaraf edileceğinin müjdecisi olarak değerlendirdi.



Özeleştiri yapılmalı

Sektörde iş yapan müteahhitlerin samimiyetle kendilerine mevcut 5-6 milyon riskli yapının oluşmasında katkılarının olup olmadığını sorması gerektiğini söyleyen Nazmi Durbakayım, “riskli yapı yapanların, verdikleri bu zarar için telafi imkanı doğmuştur. Bireysel hataların yanı sıra, sistemin boşluk ve eksiklerinden faydalanan zümrelerin yarattığı tahribatın bedellerinin de tüm müteahhitlik sektörüne ödetilmesi de büyük haksızlık olur. Bu zümrelerin de vicdan muhasebelerini yaparak varsa bir borçları, bu seferberlik onların borçlarını ödemeleri için bir fırsat olacaktır” dedi.



‘Çok şanslı bir dönem yaşıyoruz’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un sektörün içinden biri olduğunu hatırlatan Başkan Durbakayım “Bakanımız Sayın Murat Kurum, sektörümüzün sıkıntı ve gereksinmelerini çok iyi bilmesinin verdiği farklılıkla, neticeye giden süratli çözümcü yapısı ile ihtiyacımız olan kanun ve yönetmelik çalışmalarını bilhassa STK’lardan olmak üzere her kesimden görüş alarak hayatiyete geçirmektedir. Bizlerin de özeleştirimizi yaptığımız bu dönemi iyi değerlendirerek ülkemizin müteahhitlik sektöründen beklediği güven endeksi yüksek, nitelikli, nicelikli yerli ve milli üretime ağırlık veren bir politika ile istihdam seferberliğindeki öncülüğümüzü bırakmamamız lazım” diyerek sözlerini sonlandırdı.