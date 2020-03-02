Yazar Mehmet Aksu’nun Konferansı’na Yoğun İlgi

Şair ve Yazar kimliği ile tanınan Cezaevi Müdürü, Uzm. Pdr. Mehmet AKSU İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı “ Veli Akademileri Projesi” kapsamında İsmet Kuralkan Ortaokulu Konferans Salonu’nda öğrenci velilerine yönelik “ Aile Ahlakı ve Çocukta Ahlaki Gelişim” konulu konferans verdi.

“Ananın Haz alarak Emzirdiği Bebek Halayda Baş Çeker”

Okul idarecileri ve çok sayıda velinin katıldığı yaklaşık bir saat süren konferansta Mehmet Aksu “Ananın haz alarak emzirdiği bebek halayda baş çeker” diyerek konuşmasına başladı. Aksu : “Dünya toplumlarına bakıldığında toplumların varoluşunu oluşturan kendilerini var olmakla ayakta tutan değerler haznesi hızla iniş basamağında ilerlemektedir. İnternetin tek merkezden hükmettiği yönlendirme özendirme güç sarfiyatlarına yenik düşen albenili pembe yaşam ailenin yaşam kalitesini çocukları merkeze alarak oluşturmaktadır” diyerek yeni nesil çağdaşlaşma tırmanışı adıyla tek merkezli güçlerin, önce aileyi beraberinde toplumları değersizleştirerek devlet şuuru ile var oluşu yok etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

“Terör Sevgisizlik ve İlgisizlikten Beslenir”

Ailelerin oluşturduğu basamağın o çevredeki duruşunun, bağı olunan şehrin devlet merdiveninde ki basamağını oluşturduğunu belirten Aksu, “ Dünyanın çivisinin sağlamlığı toplumların kendine has değer merdivenleri ile dünyadaki seyrinde ilerler. Ailelerin sağlıklı aile kurabilecek evlat yetiştirmesi ile toplumlar sancağını yarınlara taşıyarak var oluşunu sürdürebilir” dedi. Aile içindeki sevgi bağının önemli olduğuna dikkat çeken Aksu, “Anne babanın hanelerinde oluşturacağı sevgi bağı ile kardeşlerin arasında oluşacak sevgi bağıda aynı potanın deminden süzülen birleştiriciliktir. Terör, sevgisizlik, ilgisizlik kötü söz ve davranışlardan beslenir. Sorumsuz anne babanın virüs olarak topluma gönderdiği terör, diğer suç organize yapılanmalarına katılım aileden uzaklaşmaya neden olur” dedi.

“Ahlak Anlayışı Ailede Başlar”

Çocuğun ahlaki eğitiminin doğumla birlikte başladığını ve çocuğun büyüdüğü süreçte sevgi ile desteklenmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden Aksu, “Bununla birlikte arkadaş ilişkileri, okul hayatı ve kitle iletişim araçları da etkili etkenlerdir. Aile içerisindeki kuşaklar arasındaki ahlaki anlayışın farklı olması da toplumun bekası için alınması gereken önlemlerin başında gelir” diyerek ailelere tavsiyelerde bulundu. Çocukluktan yetişkinliğe giden süreçte aile ve yakın çevreden alınan eğitimin çocuğun sosyal yaşamdaki gelişimini büyük ölçüde etkilediğini belirten Aksu, konuyla ilgili “Bu birikimle gerek aile gerekse iş hayatında alışa gelmiş süreç nesilden nesile aktarılarak değerlere sadıklık ölçüsünde yaşam devam ettiriliyor. Ahlak anlayışı ailede başlar. Düşünebilen yorumlayabilen toplumun ahlaki değerlerini içselleştirip zihinlerinde kalıcı şemalar oluşturulmalıdır” dedi

Ailelere Seslendi

Konuşmasının devamında ailelere çocuklarına gösterecekleri davranışlara yönelik bilgiler veren Aksu : “Çocuğun davranışlarının onayında anne ile babanın onayı ters düşmemelidir ki çocuk agresif ve tutarsız davranış sergilemesin. Yapılan bir araştırmada ikiz doğan bebeklere aynı annenin farklı davranışları çocuklarda da farklı davranış sergilemelerine vesile oluyor. Çocuğa gelişim özelliğine göre küçük yaşta verilecek değerler eğitimi yaşamı boyunca yanlışa karşı duruşunu doğruya sarılışını prensip edinerek faydalı vatandaş, kabul gören model olacaktır” dedi.

“Aile En Kutsal Ekiptir”

Ailenin çocuk gelişiminde önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Aksu, “Aile en kutsal ekiptir, bunların karşılıklı görevleri vardır. Ailede değerler sınırı belirgin olmalıdır. Çocuklar 5 yaşına kadar aile bireylerine saf sade bir bağlılık içindedir. Bu dönemde empati kuramazlar. Çocuk 6 yaşından sonra ödül ya da cezaya değer biçebiliyor, 12 yaşından itibaren özel sorumluluklar verilmeli ahlaki değerler içerisinde yapılmakta mıdır kontrol edilmeli, iletişimde İkna yöntemi kullanılmalıdır. Cezadan ziyade başkaca yöntemleriyle davranışların gelişmesine katkı sağlamak uygun olandır. Çocuğa iyi bir model olmalıdır anne baba. Çocuğun okuldaki durumu bilinmeli, eğitim evde ve okulda beraber yürütülmelidir” diyerek gerekli dengenin kurulmasını gerektiğini dile getirdi.

“Hoşgörü Bir Ahlaki Anlayıştır”

Konuşmasının sonuna yaklaşırken hoşgörü konusuna da değinen Aksu,”İnsanların aynı ortamda birlikteliğinden ki memnuniyeti hoşgörülü bakışın etkinliğindendir. Bu da ahlaki bir davranış tarzıdır. Farklı kültürlerden olunsa da farklılığa karşı hoşgörü bir ahlaki anlayıştır” Aksu konuyla ilgili olarak dinleyenlere ”Gül Budanmazsa Çalı Olur ” isimli şirini okudu. “Su, kaynağında firesiz; insan, doğduğunda kınasızdır ” diyerek konuşmasını tamamladı.

Uzm. Pdr. Mehmet Aksu, konferansın sonunda da velilerden gelen bireysel sorulara da özel zaman ayırarak görüşme yaptı. Dinleyenleri Aksu’ya yoğun ilgi gösterdi.