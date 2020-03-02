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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç Vatandaşlarla Buluştu


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Başıbüyük Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlk olarak Başıbüyük Mahalle Muhtarı Ayhan Karpuz’u ziyaret eden Kılıç, yaklaşan yerel seçimler öncesi başarılar diledi.

Esnafın Sorunlarını Dinledi

Sonrasında teker teker esnafı gezen Kılıç, sorunlarını dinledi. Mahalle halkı Kılıç’a yoğun ilgi gösterdi. Mahalle esnafının yaşanan ekonomik krizden yana sıkıntıda olduklarını söylemesi üzerine Başkan Kılıç, “Ne yazık ki ekonomik anlamda zor bir dönemden geçiyoruz. Sizleri çok iyi anlıyorum. Bu kriz ortamında ayakta kalmak zor. Ancak el birliğiyle kenetlenerek bu zor günleri aşacağımıza inanıyorum. Birlik ve beraberlikten hiç vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Yalan Haberlere İlişkin Açıklama

Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu’da tapularına kavuşmayı bekleyen binlerce vatandaşla ilgili son günlerde gündeme gelen yalan haberlere ilişkin vatandaşları bilgilendiren Başkan Kılıç, “Ben göreve gelirken, 40 yıllık bu sorunu çözmeye söz verdim. 4 yıllık bir çabanın sonunda önce imar planlarımızı çıkardık. Onlar askıdan indi. Şimdi de tapu sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaşımızın bu sorununu ortadan kaldırdık. Artık tapularınızı almanın önünde hiçbir engel kalmadı ” şeklinde konuştu.

“40 Yıldır Kimsenin Çözemediği Sorunu Biz Çözdük”

Yerel seçimler öncesi vatandaşlara seslenen Başkan Kılıç, “Önümüzdeki haftalarda tapularınızı teslim etmeye başlayacağız. 40 yıldır kimsenin çözemediği imar ve tapu sorununu biz çözdük. Bunu hazmedemiyorlar. Yalan ve iftiralarla çamur atarak halkımızla aramızdaki gönül bağını bozamazlar. İnşallah sizler bu yalancı ve iftiracılara 10 yıl önce attığınız tokadı bir kez daha sandıkta atacaksınız” diye konuştu.

📆 02 Mart 2019 Cumartesi 12:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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