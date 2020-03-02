Pankartını Yırtanlara Böyle Cevap Verdi

Avcılar Belediye Başkan Adayı İbrahim Ulusoy, Avcılar’da seçim çalışmaları kapsamında sürekli pankartının yırtılmasına tepki olarak yeni yaptırdığı pankartlara eleştirel ve esprili bir dille yanıt verdi.

“Esprili Dille Yanıt Verdi”



Avcılar’da, seçim çalışmalarına devam eden İbrahim Ulusoy’un ilçe genelinde bazı bölgelerde asılan pankartlarının bazı kişilerce kesildiği öğrenildi. Başkan Adayı Ulusoy, kesilen pankartlarının yerine yenisi astırdı. Yeni asılan pankartları da kesilen Ulusoy, ‘kesme tarifli’ bir pankart hazırlattı. Hazırlanan pankartta Ulusoy, sokak hayvanların içerisine girip mama yemeleri için kesme tarifi yazdırdı. Yazılarda ise esprili bir dille eleştiri de bulunan Ulusoy, “Belirli partilerin belirli pankartlarını kesen, belirsiz kişilere duyurulur. Lütfen aşağıdaki tarife uygun kesiniz” dedi. Pankartın devamında ise 7 ayrı madde ile tarife uygun kesilen pankarttan çadır şeklinde bir sokak hayvanı yuvasının nasıl yapılacağı anlatıldı.



“Yaradılanı Severiz Yaradandan Ötürü Diyoruz”

Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, pankartların sürekli olarak kesilmesinin ardından böyle bir karar aldığını ifade ederek, “Seçim çalışmalarındayız her şey Avcılar için dedik, Sevdamız Avcılar dedik yola çıktık. Afişler pankartlar asıyoruz. Halkımıza ileteceğimiz mesajları iletmeye çalışıyoruz. Geceleri sürekli olarak pankartlarımız kesiliyor.Yaradılanı severiz Yaradan da ötürü diyoruz. Sevimli dostlarımız için sokaklarda, kedilerimiz için köpeklerimiz için güzel bir yuva olur onlara. Bari kesecekseniz böyle kesin bu şekilde bir hale getirin de sevimli dostlarımız için bir yuva olur diye düşündük. Biraz nükte kokan mesaj veren bir pankart hazırladık. Her şey Avcılar için diyoruz, Avcılar için yola çıktık. Artık Avcılar kazansın istiyorum. Bu tür pankart yırtmalar Avcılar’a bir şey getirmiyor. Avcılar 20 yılını kaybetti” dedi.

Öte yandan, pankarta yoldan geçen vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gösterildi







