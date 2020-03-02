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Ahmet Şimşek Koleji
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İstanbul’un Araç Sayısı ve Nüfusunda Paralel Artış


İstanbul’da yıllık bazdaki araç sayısındaki artış, nüfusa paralel olarak ivme gösteriyor. Megakentte yıllık araç sayısı yüzde 2,3, nüfus artışı ise yüzde 2,6 olarak hesaplandı. Yapılan araştırmalara göre ortalama her dört kişilik bir aileye bir araç düşüyor.

Yıllık Araç Sayısı Yüzde 2,3 Artış Gösterdi

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre 2019 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları raporlarında İstanbul’da söz konusu dönemde 4 milyon 184 bin 963 araç bulunuyor. 2018 yılı Ocak ayında 4 milyon 88 bin 690 araç sayısını ulaşmış İstanbul’daki yıllık araç artışı yüzde 2,3 olarak ortaya çıkıyor. Doğal ve kültürel güzellikleri, turizm ve ticaretiyle dünyanın önde gelen şehirleri arasında bulunan İstanbul’un nüfus rakamları da dikkat çekiyor.

Nüfus Araç Sayısına Paralel Olarak Artıyor

Türkiye nüfusunun yüzde 18,4’ünün ikamet ettiği İstanbul, en çok nüfusa sahip olan il konumunda. Açıklanan son resmi rakamlara göre İstanbul’un nüfusu 2018 yılı itibariyle 15 milyon 67 bin 724 olarak ortaya çıkıyor bir önceki sene ise bu rakamın 15 milyon 29 bin 231 olarak gerçekleştiği görülüyor. Hesaplamalarda ortaya çıkan rakam yıllık bazda İstanbul’un nüfusu 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 2,6 artış olduğunu gösteriyor.Araç sayısındaki artış nüfusa paralel olarak gerçekleşiyor

Elde edilen sonuçlar ışığında İstanbul’un araç sayısı nüfusuna göre yıllık bazda yakın bir seyir izliyor. Araç sayısındaki artış yıllık olarak yüzde 2.3 olurken nüfusundaki yükseliş de yüzde 2.6 şeklinde gerçekleşiyor.

📆 02 Mart 2019 Cumartesi 17:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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