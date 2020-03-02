Faiz indirimine bir destek de Teknik Yapı’dan

Kamu bankalarının gayrimenkul piyasasını eski dinamiklerine kavuşturma çabasına destek veren Teknik Yapı’dan büyük destek geldi. Teknik Yapı, Ziraat Bankası’nın yüzde 1,28 faiz oranından kaynaklanan avantajı, İNDİRİM ORANINI YÜZDE 30’A ÇIKARARAK ve ARA ÖDEMELERİ KALDIRARAK müşterilerine yansıtma kararı aldı.

Teknik Yapı, 2018 fiyatlarıyla satışta olan daire fiyatlarını Ziraat Bankası’nın faiz indiriminden doğan avantaj ile cazip hale getirdi. Teknik Yapı, Ziraat Bankası’nın konut kredi faizini yüzde 1,28’e indirmesiyle birlikte ortaya çıkan 0,21 baz oranındaki avantajı, müşterilerine daha fazla indirim, ara ödemesiz taksit olarak yansıtıyor.

Ziraat Bankası’nın yeni düşük faizli konut kredisi faiz oranına göre fiyat ve ödeme planında değişiklik yapan Teknik Yapı, 2018 fiyatlarıyla satışta olan daire fiyatlarındaki indirim oranını yüzde 30’a çıkardı ve ara ödemeleri de kaldırdı. Ayrıca kendi özsermayesini devreye sokan Teknik Yapı, 120 ay vadeye uzattığı konut kredi faiz oranını da yüzde 0,98 seviyesine çekti.

‘Her avantajı müşteriye yansıtıyoruz’

“Gayrimenkul sektörünün içinde bulunduğu durgunluğu aşmak için atılan her adıma destek vermek, bizim en başta gelen önceliğimizdir” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Gün elbirliği ve güç birliği yapma günüdür. Gün, en uygun şartlarda konut ihtiyacı olanların talebini karşılama günüdür. Devletimizin en büyük kurumları, bu konuda ilk adımı atarak bizlere öncülük ediyorsa, biz de buna destek vermeliyiz” açıklaması yaptı.

Teknik Yapı’nın mevcut kampanyalarda müşteriye uyguladığı faiz oranın aylık 0,98 olduğuna dikkat çeken Umut Durbakayım “Ziraat Bankası’nın faiz oranlarını aylık yüzde 1,49’dan yüzde 1,28 indirmesi, aslında bizim öz kaynakları devreye alarak uyguladığımız yüzde aylık 0,98 faiz oranından kaynaklanan katılım payı yükünü oldukça rahatlatıyor. Ancak Teknik Yapı yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda, müşterilerimize sunduğumuz katılım payını kesintisiz sürdüreceğiz ve bankanın sağladığı faiz avantajını yine konut alıcılarına aktaracağız” açıklamasını yaptı.

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