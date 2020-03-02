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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Manşet » İDO seferlerine fırtına engeli
İDO seferlerine fırtına engeli


Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.

İDO’da iptal olan seferler:

07:30 – 08:00 Bostancı-Beşiktaş

07:40 – 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07:45 – 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 – 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:10 – 08:40 Beşiktaş-Bostancı

08:30 – 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12:00 – 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

📆 01 Mart 2019 Cuma 10:29   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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