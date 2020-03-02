MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet » İstanbul’da lodos etkili oluyor
İstanbul’da lodos etkili oluyor


İstanbul’da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor.

İstanbul’da, gece saatlerinden itibaren etkili olan lodos, sabah saatlerinde de etkisini artırarak devam ediyor. Özellikle deniz kıyılarında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu.

İstanbul’da lodos, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle deniz kıyısında etkili olan şiddetli lodos dev dalgalar oluşturdu. Kadıköy Bostancı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Aynı bölgede bulunan ağaçlarında şiddetli rüzgarın etkisi ile sallandığı görüldü.

Tekneler ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran lodos, sefer yapan bazı tekneleri hazırlıksız yakaladı. Tekneler deniz üzerinde ilerlemekte zorluk çekti.

📆 01 Mart 2019 Cuma 10:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Teknik Yapı 44. Yıl

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

# Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 26 10 7 9 31 30 +1 37
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 26 7 4 15 26 44 -18 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

BAĞLANTILAR