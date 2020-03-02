Kadıköy’de pet shopu soyan hırsızlar kasayı söküp götürdüler

Kadıköy’deki bir pet shopta önceki gece sabaha karşı yaşanan soygun saniye saniye görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzlerini gizleme gereği duymayan zanlıların, daha önceden sabıkalı oldukları öğrenildi. Zanlılardan birinin iş yerine ait kasayı söküp götürdüğü belirlenirken, bu sırada diğer şahsın kafenin mutfağında oyalandığı görülüyor.

Kadıköy’de pet shoptaki soygun güvenlik kamerasında – Tıkla İzle

Levent – Filiz Gülbahar çifti, yıllar önce kaybettikleri iki köpeğin anısına açma hayalini kurdukları iş yerini Kasım ayında Kadıköy’de faaliyete geçirdi. Aynı anda pet shop, pet kuaför ve kafe olarak hizmet veren iş yeri, önceki gece sabaha karşı hırsızların hedefi oldu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 04.30 sıralarında yaşanan görüntülerde iki zanlının önce iş yerinin çevresinde keşif yaptıkları, daha sonra kafe bölümünün giriş kapısının önünde dikkatlerini yoğunlaştırdıkları görülüyor.

O sırada caddeden bir otomobilin geçtiğini gören iki zanlı, iş yerinden uzaklaşıp sokakta yürüyen iki sıradan vatandaş izlenimi uyandırmaya çalışıyor. Etrafın tekrar tenhalaşmasıyla kafenin giriş kapısına gelen zanlılardan biri, bu kapıyı omzuyla zorlayarak açıyor. Daha sonra araçlarına dönüp geri dönen ve kırdıkları kapıdan içeri giren iki kişiden biri, iş yerinin kasasını olduğu yerden söküp götürüyor. Diğer zanlının ise o sırada kafe bölümünün mutfağında oyalandığı görülüyor. Çok kısa süre içinde soygunu gerçekleştiren iki zanlı, hızla iş yerini terk ediyor.

Olayla ilgili olarak İHA’ya bilgi veren iş yeri sahibi Filiz Gülbahar şunları söyledi: “Dün sabah 04.50’de güvenlik firması tarafından uyandırıldık. Kafe kısmında bir sinyalden söz ettiler. Tabi telaşla koşup geldik. Geldiğimizde polisler kapıdaydı. Polise de haber vermişler. Hırsız kapıyı kontrol etmiş, orada demir korumalarımız var. Kapıdan giremeyeceğini anlayınca tamamen tetkik edip kafenin camından girmeyi kafasına koymuş ve omuz darbesiyle kırmaya çalışmış. Bir omuz darbesinden sonra karşıya geçmişler. İki kişi bunlar. Tekrar geliyorlar ve bir omuz darbesi daha ve açmayı başarmışlar. Oradaki parça plastik olduğu için kolayca kırılmış. Şimdi biz emniyet açısından oraya iki demir parça daha koyduk. Bu şekilde direkt giriyorlar. Dışarıdan çok inceledikleri için anlıyorlar ki kasa o tarafta. Direkt kasaya gidiyorlar. Kasayı yerinden söküyorlar ve mutfağa girmişler. Neden mutfağa girdiklerini anlayamadık. Çekmeceyi açmış bir tanesi. Herhalde bıçak aradılar kullanmak için. Ayrıca mikrodalga fırının kapağını açmışlar. Onu da çözemedik neden olduğunu. Sonra ikisi beraber koşarak uzaklaşıyorlar. Olay bu şekilde cereyan etmiş.

Bir miktar para vardı kasamızın içinde. Böyle bir mağduriyet yaşadık. Sadece parasal bir kayıp var. Bir de kasamızın içinde sahte parayı tespit eden kalemimiz vardı. Tabi içinde o da gitmiş. Çok önemli değil. Çok hızlı hareket etmişler. Hem alarm çaldığı için, Hem polis çok çabuk geldiği için, mecburen zamanları çok kısa olduğu için sadece kasaya odaklanmışlar ve kasayı alıp götürmüşler. Karakola başvurduk, şikayetçi olduk. Karakolun dediği kadarıyla bu kişiler sabıkalıymış. Olay yeri incelendi ve parmak izleri alındı. Parmak izleri karşılaştırılmış. Eşkal zaten o kadar belli ki, yüzlerini gizlemeye bile gerek duymamışlar. Kameralardaki görüntülerde gayet açık ve net belli. Kamera görüntülerini de biz karakola teslim ettik. O şekilde eşleşmişler ve bu kişiler aslında tanınıyormuş. Burası dışarıdan çok güzel görünüyor. O yüzden herhalde dediler ki, ‘Burada çok bir şeyler var’ ama umduklarını bulamadılar.”