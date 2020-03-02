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Kadıköy’de bulunan kesik bacak cinayetinde yeni gelişme


Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan zanlının gövde kısmını Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde yol kenarında bulunan refüje attığı attığı ortaya çıktı. Ekiplerin kalan parçaları bulma konusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Başakşehir’de bulunan işyerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan F.Ö., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti. Şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve cesedi parçalayarak İstanbul’da çeşitli noktalarda attığı ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rıfat Rıza Öztürk’e ait cesedin gövdesini Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan refüjün kenarında bulundu. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Rıfat Rıza Öztürk’e ait gövde, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’e ait kafa ve kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kadıköy, Hasanpaşa’da bulunan kafede ceset parçalarını kutu ve poşetlere konarak çöp konteynerine atıldığını tespit eden ekiplerin, kalan parçaların hangi katı atık tesisine gitmiş olabileceğini araştırdığı kaydedildi. Katı atık tesisinin tespit edilmesinin ardından özel eğitimli kadavra köpekleriyle ceset parçalarının aranacağı öğrenildi.

📆 28 Şubat 2019 Perşembe 15:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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