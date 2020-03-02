AK Parti adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy manifestosunu açıkladı

AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Özgül Özkan Yavuz, Kadıköy Kent Konseyi’nde Kadıköylülerle buluştu. Kadıköy için projelerini ve manifestosunu açıklayan Özgül Özkan Yavuz,
“Kadıköy’ün yaşam biçimini değiştirmek değil kalitesini artırmak için çalışacağız” dedi.
Şehircilik ve kalkınma alanındaki 23 yıllık tecrübesiyle, yaşadığı Kadıköy’e hizmet etmek için yola çıktığını belirten Yavuz, “Kadıköy’ün tarihi ve kültürel mirasını korumak için, bir yandan tarihi ahşap evlerin ve Kadıköy’ün çeşmelerinin restorasyonunu yaparkan, bir yandan da Kadıköy’ün elli yıllık lokantalarını ve pastanelerini yani Kadıköy’ün tüm markalarını koruyacağım. Tarihi doğal ve kültürel değerlerin korunarak ön plana çıkarıldığı Kadıköy’ü uluslararası turizmle buluşturacağız. Anadolu yakamızın başkentini ilçemize yeni bir soluk getirip İstanbul’a gelen turistlerin rotasına mutlaka Kadıköy’ü ekleyeceğiz. Kadıköy’e sadece turistleri getirmeyecek, onları Kadıköy’e hayran bırakacağız” dedi.
Kadıköy’de kuracakları girişimcilik ve kariyer merkezleriyle işsiz gençleri iş sahibi yapacaklarını, işletme sahiplerine de kendilerini geliştirme fırsatı sunacaklarını belirten Yavuz, “Kadıköy’de girişimci ruhu canlandıracağız. Ücretsiz eğitim desteğiyle robotik kodlamadan bilgisayar programcılığına, resimden müziğe, dil kurslarından grafik tasarıma, danstan spora kadar pek çok alanda ücretsiz sertifikalı eğitim imkanları sunacağız. Geleceğin Elon Musk’larını Kadıköy’den çıkaracağız” şeklinde konuştu.
Özgül Özkan Yavuz’un Kadıköy manifestosu
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Trabzonspor
|26
|15
|8
|3
|59
|28
|+31
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
|2
|Başakşehir
|26
|15
|8
|3
|50
|25
|+25
|53
|2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|26
|14
|8
|4
|44
|20
|+24
|50
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Sivasspor
|26
|14
|7
|5
|47
|29
|+18
|49
|2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|26
|13
|5
|8
|40
|32
|+8
|44
|6
|Alanyaspor
|26
|12
|7
|7
|44
|25
|+19
|43
|7
|Fenerbahçe
|26
|11
|7
|8
|46
|34
|+12
|40
|8
|Göztepe
|26
|10
|7
|9
|31
|30
|+1
|37
|9
|Gaziantep
|26
|8
|8
|10
|36
|41
|-5
|32
|10
|Denizlispor
|26
|8
|7
|11
|26
|34
|-8
|31
|11
|Antalyaspor
|26
|7
|9
|10
|29
|43
|-14
|30
|12
|Gençlerbirliği
|26
|7
|7
|12
|33
|44
|-11
|28
|13
|Kasımpaşa
|26
|7
|5
|14
|38
|50
|-12
|26
|14
|Konyaspor
|26
|5
|11
|10
|21
|33
|-12
|26
|15
|Yeni Malatyaspor
|26
|6
|7
|13
|38
|40
|-2
|25
|16
|Çaykur Rizespor
|26
|7
|4
|15
|26
|44
|-18
|25
|2020-21 1.Lig
|17
|MKE Ankaragücü
|26
|5
|8
|13
|23
|45
|-22
|23
|18
|Kayserispor
|26
|5
|7
|14
|28
|62
|-34
|22
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