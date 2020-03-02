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Kadıköy Türk sanat müziği beste yarışması başladı


Kadıköy Belediyesi’nin 18’incisini düzenlediği Türk Sanat Müziği beste yarışması başladı.

Kadıköy Belediyesi’nin 18’incisini düzenlediği Türk Sanat Müziği beste yarışması başladı. Türk sanat müziğine yeni eserler kazandırmayı amaçlayan yarışmaya son katılım tarihi 10 Nisan 2019.

Kadıköy Belediyesi tarafından Türk sanat müziğine yeni eserler kazandırmak, bestecileri özendirmek ve motive etmek amacı ile düzenlenen, geleneksel hale gelen “Türk sanat müziği beste yarışması 2019” başvuruları başladı. 18 yıldır düzenlenen yarışma, Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Başvurularda eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir yerde icra edilmemiş, internet ortamında paylaşılmamış, basılı olarak yayımlanmamış ve tek sesli, şarkı formunda bestelenmiş olması, yeni ve orijinal olması ölçütleri aranıyor. Her bestecinin en fazla 3 eserle katılabileceği, 3 – 6 dakikalık sürelerle sınırlı olacak eserler için son başvuru tarihi 10 Nisan 2019 Çarşamba.

Yarışmada seçici kurul tarafından belirlenerek ödüle hak kazanan eserler 13 Mayıs pazartesi saat 20:00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak bir törenle açıklanacak. İlk 3’e giren eser sahiplerine çeşitli para ödülü verilecekken, finale kalan 10 eser sahibi plaketle onurlandırılacak. Ayrıca salonda bulunan izleyicilerin seçtiği bir eser “İzleyici Özel Ödülü” ile ödüllendirilecek.

Katılımcılar, yarışma şartnamesini Osmanağa Mahallesi, Hasırcıbaşı Caddesi No: 2 Kadıköy’de bulunan Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim ve Danışma Merkezi’nden veya Kadıköy Belediyesi web sayfasından temin edebilir.

📆 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:20   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
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8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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