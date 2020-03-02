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Kadıköy’de çöp konteynerinden kadın bacakları çıktı


Kadıköy’de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu.

Kadıköy’de kağıt toplayıcıları bir çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bacak buldu. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde kağıt toplayıcıları çöp konteynerinde bir kadına ait olduğu iddia edilen bir bacak buldu. Olay yerine gelen polislerin çevredeki incelemeleri sonrası bir bacak daha bulundu. Bacakları çöp konteynerinde bulunan şahsın kimliği henüz bilinmezken polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

📆 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 26 14 7 5 47 29 +18 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
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8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Antalyaspor 26 7 9 10 29 43 -14 30
12 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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