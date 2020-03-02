İçişleri Bakanı Soylu Gaziosmanpaşalılarla Buluştu

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında her gün çeşitli il ve ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşalı vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile vatandaşların masaları ile yakından ilgilendi.

Gündemde yer alan açıklamaların gerçekliği yansıtmadığını ifade eden İçişleri Bakanı Soylu, “1960 İhtilali Menderes şöyle yaptı, böyle yaptı diyorlar. 1971 Muhtırası diyorsun, efendim Demirel şöyle yaptı, böyle yaptı diyorlar. 1980 İhtilali diyorsun ah efendim o eski siyasiler yok mu diyorlar. 28 Şubat süreci diyorsun Erbakan şöyle yaptı da, türbanlılar ortalıktaydı da, bilmem neydi de. 15 Temmuz diyorsun, kalkıyor sana yok efendim tiyatroydu, kontrollü darbeydi diye oraya bir saçmalama ortaya koyuyor. Doğru, Kılıçdaroğlu kontrollü darbe diyor. Kendilerinin kontrolü altında bir darbeydi. Kontrolünden çıkıp millet eline alınca evinden çıkmak zorunda kaldı. Bu kadar açık ve net. Kimin kontrolünde olduğu belli” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Türkiye Yıllardır Terörle Mücadele Ediyor”

Türkiye’nin yıllardır terörle mücadele çabasında olduğunu belirten İçişleri Bakanı Soylu HDP’li vekillere seslenerek “Bakın 15 Temmuz’dan sonra şurada cumhurbaşkanımız işi eline aldı.15 Temmuz’dan sonra HDP’li vekiller hadi gitsinler bakalım terörist cenazelerine, görelim, gidebiliyorlar mı. Bana kızıyorlar. Şunun kıyorlaran çıkması için bunlar yürüyecekler, bu PKK’nın vekilleri. Biz de ona serbestlik yapacağız. Demişim ki yürütürsek adam değiliz. E yürütmedik. Taksim Meydanı’nda onları betona oturtturduk” şeklinde konuştu.