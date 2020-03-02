Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sürpriz Kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde bekleyen vatandaşlar doğum günü sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında aracını durdurma talimatı veren Erdoğan, vatandaşların pasta eşliğindeki kutlamasına ilgiyle karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Giresun’a gitmek için evinden çıktığı sırada vatandaşların doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Ardından pastayı da tadan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre vatandaşlarla sohbet etti.

“Hep Birlikte Türkiye Olalım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her canlı doğar, büyür gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi biz de bu süreci yaşıyoruz. Gerek ilmi noktada, gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bu serüven böyle devam ederken 65 yaşını yakaladık. Allah, milletimize hizmet yolunda ülkemize hizmet etme yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Hedefimiz, tek millet, tek bayrak , tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım, iri olalım, hep birlikte Türkiye olalım” diyerek milli birlik mesajı verdi.

Gerçekleşen kısa sohbetin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, evinden ayrılarak Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktı.