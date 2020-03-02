İstanbul Havalimanı Güzergahında Korkutan Kaza

Kazanın meydana geldiği Arnavutköy Tayakadın yol ayrımı

İstanbul Havalimanı’na personel taşıyan servis sabah saatlerinde kaza yaptı. Buzlanan yolda yan yatan serviste 1’i ağır olmak üzere 9 temizlik işçisi yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Tayakadın yol ayrımı üzerinde İstanbul Havalimanı istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalimanına temizlik personelini taşıyan midibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kayganlaşan yolda yan yatan midibüsteki 1’i ağır olmak üzere 9 personel yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.