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Ahmet Şimşek Koleji
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Tanzim satış çadırlarında elma ve nohut da tezgahlardaki yerini aldı


Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara’nın belirli bölgelerine kurulan Tanzim Çadırları’nda yeni dönem başladı. Daha önce sadece sebze satışı yapılan çadırlarda bugün; elma ve nohut da tezgahlardaki yerini aldı.

Üreticiden doğrudan halka satış yapan Tanzim Çadırlarında; domates, salatalık, biber, kabak, patates satışı 15 gündür devam ediyordu. Bu ürünlere bugün yeşil ve kırmızı elmanın yanı sıra nohut da dahil oldu.
Ankara ve İstanbul’da eş zamanlı başlatılan satışlarda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından temin edilecek bakliyat çeşitleri de Tanzim Çadırları’nda yerini alacak. 2 kg’lık paketlerde satılan nohut bugün itibariyle tezgahtaki yerini aldı. İlerleyen günlerde 2 kg’lık paketlerde mercimek ve 5 kg’lık paketlerde satılacak pirinçte halkın satışına sunulacak. 

Market fiyatlarına oranla yüzde 40 daha ucuz satılan ürünlerin satış fiyatları ise şu şekilde: 

Nohut: 2 kg 11 TL
Mercimek: 2 kg 9 TL
Pirinç: 5 kg 30 TL
Elma: 3 TL

📆 26 Şubat 2019 Salı 12:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
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10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
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12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
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15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
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17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
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