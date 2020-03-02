Bir şey yap…

Bir şey yap…

Bir şey yap, güzel olsun,

Çok mu zor?

O vakit güzel bir şey söyle,

Dilin mi dönmüyor?

Öyleyse güzel bir şeye başla,

Ama hep güzel şeyler olsun.

Demişti Şems…

Hakikaten bir şey yap güzel olsun,

İçinde merhamet olsun, sevgi olsun.

Haksızlık olmasın, adalet olsun.

Bağırma, yumuşak ol, ağırbaşlı ol.

İncinmesin kalpler, korkmasın insanlar.

Bir şey söyle doğru olsun,

Kalplere huzur dolsun.

Bir şey yap güzel olsun.

Sevinsin çoluk, çocuk,

Mutlu olsun ana, baba.

Bir şey yap güzel olsun,

Ülkemde barış olsun,

İyilikte yarış olsun.

Bir şey yap güzel olsun,

Birleşsin bütün kalpler,

Aramızda güven olsun.

Bir şey yap doğru olsun,

Dertlere derman olsun.

Ayrılıklar yalan olsun.

Bir şey yap adil olsun,

Zalimlere ferman olsun.

Bir şey yap, Hak’tan olsun,

Yaptığın insanlıktan olsun…

