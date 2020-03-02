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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » Bir şey yap…
Ahmet Berhan Yılmaz
Bir şey yap…


Bir şey yap, güzel olsun,

Çok mu zor?

O vakit güzel bir şey söyle,

Dilin mi dönmüyor?

Öyleyse güzel bir şeye başla,

Ama hep güzel şeyler olsun.

Demişti Şems…

Hakikaten bir şey yap güzel olsun,

İçinde merhamet olsun, sevgi olsun.

Haksızlık olmasın, adalet olsun.

Bağırma, yumuşak ol, ağırbaşlı ol.

İncinmesin kalpler, korkmasın insanlar.

Bir şey söyle doğru olsun,

Kalplere huzur dolsun.

Bir şey yap güzel olsun.

Sevinsin çoluk, çocuk,

Mutlu olsun ana, baba.

Bir şey yap güzel olsun,

Ülkemde barış olsun,

İyilikte yarış olsun.

Bir şey yap güzel olsun,

Birleşsin bütün kalpler,

Aramızda güven olsun.

Bir şey yap doğru olsun,

Dertlere derman olsun.

Ayrılıklar yalan olsun.

Bir şey yap adil olsun,

Zalimlere ferman olsun.

Bir şey yap, Hak’tan olsun,

Yaptığın insanlıktan olsun…

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📆 26 Şubat 2019 Salı 12:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Trabzonspor 26 15 8 3 59 28 +31 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması
2 Başakşehir 26 15 8 3 50 25 +25 53 2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 26 14 8 4 44 20 +24 50 2020-21 UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu
4 Sivasspor 25 14 7 4 47 28 +19 49 2020-21 UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu
5 Beşiktaş 26 13 5 8 40 32 +8 44
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 +19 43
7 Fenerbahçe 26 11 7 8 46 34 +12 40
8 Göztepe 25 9 7 9 29 30 -1 34
9 Gaziantep 26 8 8 10 36 41 -5 32
10 Denizlispor 26 8 7 11 26 34 -8 31
11 Gençlerbirliği 26 7 7 12 33 44 -11 28
12 Antalyaspor 25 6 9 10 28 43 -15 27
13 Kasımpaşa 26 7 5 14 38 50 -12 26
14 Konyaspor 26 5 11 10 21 33 -12 26
15 Yeni Malatyaspor 26 6 7 13 38 40 -2 25
16 Çaykur Rizespor 25 7 4 14 26 42 -16 25 2020-21 1.Lig
17 MKE Ankaragücü 26 5 8 13 23 45 -22 23
18 Kayserispor 26 5 7 14 28 62 -34 22

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